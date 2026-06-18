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▲Hajime社長透露愛女日前高燒到41度，還出現嘴唇發紫、痙攣等症狀。（圖／翻攝自YouTube@hajimesyacho）

日本網紅「Hajime社長」在YouTube擁有1630萬名粉絲，是知名YTR之一。而他在去年8月宣布結婚後，今年元旦迎來了愛女。不料他近日卻PO岀一段影片，分享女兒日前因高燒緊急送醫，還一度燒到41度、出現嘴唇發紫、手部痙攣抽搐等症狀。Hajime社長雖然非常擔心又著急，但也冷靜紀錄女兒發病過程。不料這卻引來部分批評，質疑他是在拿孩子的痛苦賺流量。Hajime社長近日分享一段紀錄女兒高燒生病過程的影片，他透露在5月3日那天，幾個月大的女兒突然發燒，體溫還直接從38.3度飆高到39.5度。由於當時是日本日本黃金週連假，不少醫院都休診，他們只能透過兒童急救諮詢專線求助。緊急送醫後，女兒狀況一度穩定，沒想到回家沒多久，半夜又惡化，還一度燒到41度，嘴唇甚至失去血色而發紫、也就是發紺（cyanosis）的症狀，就連小手都有疑似熱痙攣的症狀。Hajime社長表示從沒看過女兒這麼沒有精神，並在回看當時影片時也忍不住心疼落淚。好在治療後，女兒並沒有其他重大疾病，已在治療後康復。不過這段影片卻引來部分批評，認為他是在用小孩的痛苦賺流量，「不能理解把孩子痛苦模樣放在網路的原因，根本把家人當素材」、「這樣還PO影片，是為了賺流量嗎？」不過Hajime社長也在影片中表示，拍影片是因為比起口頭描述，影片更能讓醫生得知病況，喊話外界遇到這種情況，一定要拍影片紀錄，可以讓醫生更精確判斷。不少家長也紛紛感謝他的分享，認為這可以讓大家更加了解幼童高燒與熱痙攣的訊號，並更加重視，意外掀起兩派爭論。