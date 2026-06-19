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以《鬼滅之刃》的〈紅蓮華〉、〈炎〉等神曲紅遍全球的日本動漫歌姬LiSA，將於6月19日、20日一連兩天登上台北小巨蛋開唱，恰巧碰上端午節連假，與不少粉絲一起過節。其實LiSA與台灣的端午節早有特別緣分，2016年訪台宣傳時，就曾在端午節前夕親手體驗包粽子，當時還開心大喊「包中」，糯米還不小心灑出來，留下不少有趣回憶。回顧2016年訪台，LiSA為了宣傳演唱會特地提前來到台灣，更體驗傳統包粽子文化，第一次上手的她因為不小心把糯米裝太滿灑了出來，當場驚呼「糟糕了」，逗得現場笑聲不斷。她一邊包粽子、一邊頻頻詢問大家自己的手藝如何，更把「包粽」和「包中」諧音聯想在一起，希望演唱會票房也能一路「包中」。LiSA近年因《鬼滅之刃》系列作品人氣攀上巔峰，先後演唱電視動畫《鬼滅之刃》片頭曲〈紅蓮華〉、電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉、電視動畫《鬼滅之刃 無限列車篇》片頭曲〈明け星〉，以及最新電影《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲之一〈殘酷之夜的閃耀〉，成為首位四度為《鬼滅之刃》系列獻唱主題曲的歌手。其中〈炎〉發行首週便創下14.1萬次下載成績，MV至今累積超過3.6億次觀看，讓LiSA從動漫歌手躍升為國民級天后，成為全球動漫迷心中最具代表性的《鬼滅之刃》歌聲之一。除了《鬼滅之刃》帶來的人氣加持，LiSA與台灣粉絲的感情也持續升溫，她曾透露，來台的心情早已從「出國工作」變成「台灣，我回來了」，每次訪台都一定要品嚐刀削麵、奶黃包和蟹黃包等美食。LiSA台北小巨蛋演唱會將於6月19日晚間7點及6月20日下午5點登場，預計帶來多首人氣動漫歌曲與代表作，陪伴歌迷一起度過最熱血的端午連假。