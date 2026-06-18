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台灣虎航全新無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」上線。台虎今（18）日宣布，與航空娛樂與數位服務品牌Bluebox Aviation Systems合作，25日起搭乘虎航將可用自身手機等行動裝置，享受無線機上娛樂系統，不只能看強檔電影、熱門影集，還能輕鬆瀏覽機上雜誌《tigertales》並掌握即時航程地圖。台灣虎航導入的無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」，旅客不需依賴傳統椅背上的螢幕，登機後飛行達1萬英呎的高度，並開啟個人的行動裝置並連結機上專屬的無線機上娛樂系統，即可登入台灣虎航專屬的空中數位娛樂平台。為慶祝「虎萊塢tiger.mov」上線，凡於2026年10月24日前(含)搭乘台灣虎航的旅客，皆可免費使用全新無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」。自2026年10月25日起搭機的旅客，如為tigerpro與tigersmart票價組合的旅客，則可免費獲得專屬體驗序號，其他欲使用此服務之旅客，亦可於機上以新台幣99元的價格向客艙組員購買序號。