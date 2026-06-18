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許多YouTuber為了搏眼球、賺流量無所不用其極。台灣網紅晚安小雞就曾因自導自演被詐騙集團抓走，遭柬埔寨警方關押。而美國網紅雅各布（Trevor Jacob）更扯，他自導自演讓輕型飛機墜毀，只為了拍自己跳傘逃生的驚險畫面。另一名美國網紅保羅（Logan Paul）則是在日本森林發現遺體還繼續拍攝。相較前幾位，正妹大胃王Togimochi假吃的嚴重性就輕了許多。1.台灣YouTuber，12.5萬人訂閱）爭議事件：柬埔寨假綁架案2024年2月，晚安小雞與同夥阿鬧前往柬埔寨西港，自稱深入詐騙園區拍攝直播，卻自導自演一場遭人綁架、圍毆，甚至被剃頭後驚險逃亡的戲碼。誇張內容迅速在網路上發酵，不僅引發大批網友關注，也驚動柬埔寨官方介入調查。經查證，整起事件皆為兩人精心策劃的假直播，柬埔寨政府認定影片內容影響國家形象，隨即將兩人逮捕，並以「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑。2.（美國YouTuber，14萬人訂閱）爭議事件：蓄意墜機欺騙政府2021年11月，前奧運滑雪選手特雷弗·雅各布為了獲取網路流量與影片點閱，自導自演一場瘋狂的墜機戲碼。他駕駛小型飛機起飛後，聲稱引擎故障，隨即背著降落傘跳機逃生，全程以攝影機記錄過程，任由飛機墜毀於美國國家森林。事後，他不僅試圖移除飛機殘骸、湮滅證據，還向調查人員提供不實說法。直到警方持續提出對他不利的證據，雅各布才承認自導自演一事，於2023年遭判處6個月監禁。3.（美國YouTuber，2360萬人訂閱）爭議事件：日本森林褻瀆遺體2017年底，羅根·保羅與拍攝團隊前往日本知名輕生地點「青木原樹海」拍攝影片，期間他們無意發現一具遺體，保羅不但沒有停止拍攝，反而將遺體畫面剪入影片中，甚至在現場露出輕浮言行，引發全球譁然。影片曝光後，保羅遭到大量網友、名人及媒體嚴厲譴責，認為他嚴重缺乏對死者及生命的尊重，也讓他的YouTube事業一度跌落谷底。雖然他近年成功轉型為WWE摔角明星及商人，影片也始終有破萬人觀看，但「青木原樹海森林事件」至今仍是他職業生涯中最具爭議的污點之一。4.（住在韓國的日本籍YouTuber，84.4萬人訂閱）爭議事件：韓式熱狗假吃、嚼後偷吐風波原本以大胃王吃播聞名的旅韓YouTuber Togimochi，在2025年12月上傳的一支韓式熱狗影片中，因剪輯失誤，她將食物咀嚼後吐出的片段意外曝光，引發外界質疑其長期「假吃」。當時相關畫面迅速在社群平台X上瘋傳，累積破千萬次觀看，不少粉絲直呼遭到欺騙，也批評她浪費食物。事後，Togimochi坦承自己長期因工作壓力過大，飽受偏頭痛、眩暈等身體狀況困擾，並以不健康的方式控制體重，才會出現假吃行為。最終她宣布YouTube頻道無限期停更，最新一集停留在去年12月22日，目前只會在IG分享親子動態。以上這4起事件橫跨刑事犯罪、道德爭議與人設崩塌，雖然性質各不相同，但共同點都是因追逐流量而引發巨大反噬。有人因此身陷牢獄、背負刑責，也有人多年來始終難以擺脫負面標籤，成為網路時代「流量至上」最具代表性的警示案例。