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帳號突被判「未滿13歲」！台灣、海外都有用戶受影響

▲Meta最新回應表示，絕大多數受影響帳號若已確認為13歲以上使用者，自6月17日起已陸續自動恢復，不需要再完成身分驗證即可正常使用。（示意圖／pixabay）

帳號被鎖怎麼辦？多數人免驗證自動恢復

Meta年齡驗證是什麼？

影響範圍有多大？

目前修復情況如何？

Meta旗下Facebook、Instagram、Threads近日爆出帳號異常停權事件，不少台灣用戶突然收到系統通知，指帳號疑似未滿13歲，因此被要求進行年齡驗證，甚至暫時無法正常使用帳號這起事件自6月14日深夜起陸續傳出，許多Facebook、Instagram與Threads用戶發現帳號突然被限制使用，系統原因多與年齡驗證有關。部分帳號被誤判為未滿13歲，必須進行申訴或身分驗證，才能恢復正常使用。數位發展部指出，這次事件並非只發生在台灣，而是Meta全球性的技術問題，並非針對特定地區或特定族群。事件發生後，數發部也要求Meta採取主動偵測、主動復權方式處理，簡化復權程序，減少用戶自行申訴的不便。這次帳號異常與Meta的年齡驗證機制有關，Meta近年持續強化青少年保護措施，透過系統判斷與年齡驗證流程，主動辨識可能未滿13歲的用戶，並限制不符合年齡規範的帳號使用。不過，這次系統在執行相關機制時發生技術錯誤，導致部分帳號被錯誤標記為未滿13歲，進而被暫時限制使用，或被要求進行年齡驗證。異常並非只發生在台灣，而是Meta全球性的技術問題，影響Facebook、Instagram與Threads用戶。台灣方面，除一般民眾外，也有媒體機構、網紅、名嘴與高知名度帳號受到波及。數發部推估，台灣曾有超過200個媒體機構與公眾人物帳號，以及數千名民眾帳號遭誤封。Meta最新回應表示，已修復系統中的錯誤，並找出導致帳號被不當觸發年齡驗證流程的問題。絕大多數受影響帳號目前已恢復正常使用，Meta也對這次錯誤造成的不便致歉。根據說明，絕大多數受影響帳號若已確認為13歲以上使用者，自6月17日起已陸續自動恢復，不需要再完成身分驗證即可正常使用。若仍有帳號被系統認定需要進行年齡驗證，使用者可自行啟動驗證流程，只要確認為13歲以上，就能恢復帳號使用。若帳號尚未恢復，用戶可先確認Facebook、Instagram或Threads是否仍跳出年齡驗證或停權通知，並依平台指示完成申訴或驗證流程。