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鴻海董事長劉揚偉今（18）日表示，在美國亞利桑那州與德州規劃TEEMA科學園區，預計最快今年內就有好消息，這兩個月內也陸續勘察印度市場狀況；至於波蘭TEEMA科學園區進展可期，鴻海集團在當地電動車製造合作年底可完成合約。工商協進會今上午舉行會員大會，劉揚偉受邀發表演講，他指出，TEEMA科學園區聚焦AI資料中心（AIDC）、智慧城市、電動車等三大產業供應鏈積極招商，進一步拓展區域市場出海口。希望把TEEMA科學園區推廣至全世界各地，目前規劃在美國、墨西哥、波蘭、印度等四國推動設立，其中美國亞利桑那州和德州規劃TEEMA科學園區，最快今年底可明朗，預期一年內可落實。電電公會在美國、墨西哥、波蘭、印度等地推動TEEMA科學園區，主因在於區域製造、供應鏈重組、地緣政治等國際發展趨勢，強化海外生產製造能量，提高區域市場出海口，透過「以大帶小」戰略合作，支持台灣中小微企業海外生產布局，以提高台灣電機電子產業國際地位和影響力。他指出，一方面，園區內無論廠商的大小都享有同樣的政策，這是非常不一樣的，因為過去在不同國家，大的公司享有的政策比小公司好很多，這次用大公司去談，談出來的政策要能夠適用到在園區裡面的中小企業。另一方面，一定要有適當的出海口，不是跑到那邊自己去找生意，出海口代表大概30%的生意進去就有了，這也是現在各個園區在爭取的；還有當地的園區生活條件要跟台灣差不多，就是你想吃台灣的美食，你想住的地方環境像台灣，「這也是我們在那邊想要打造。」劉揚偉表示，園區成立是以電電公會為主，鴻海當然也扮演一個主動、積極的角色，還有中鼎工程，以及東元電機做園區相關的規劃和建設，金融方面，有花旗銀行、中信銀、中國輸出入銀行等，都是有興趣的成員。另一方面，劉揚偉提到，將在波蘭生產電動車，已與波蘭的國營企業波蘭電動車公司（Electro MobilityPoland，EMP）簽署了MOU，大概在今年底會完成合約， MOU最主要是在波蘭設計及製造電動車，電動車最主要的技術來源都來自於鴻海。