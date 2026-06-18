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克羅埃西亞今（18）日2：4不敵英格蘭，但是當家守門員利瓦科維奇（Dominik Livaković）整體表現仍在水準以上，尤其下半場第55到57分鐘之間，英格蘭發動猛烈進攻，2分鐘內由4位不同球員連續近距離射門5次，結果全部被利瓦科維奇檔下，這一段門前「瘋狂防守」在國內外論壇引發轟動，球迷直呼嚇出一身冷汗，「他上一屆就超強」、「扛著整隊在走」、「他22年就紅了，當時也很厲害」、「4年後更強，只是英格蘭射正太多了」這段驚險的攻防大戰發生在下半場第55分鐘，英格蘭進攻獲得角球，球送至禁區後攻勢猛烈，但利瓦科維奇展現非人的反射神經，在幾秒鐘內連續擋出奧賴利（Nico O'Reilly）、安東尼·戈登（Anthony Gordon）和艾茲里·孔薩（Ezri Konsa）3次近距離射門。隨後他迅速起身，在緊接著的攻勢中又連續2次化解英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）的門前威脅。直到後衛把球掃出界外才終止英格蘭這波長達2分鐘的瘋狂攻勢，利瓦科維奇成為這段時間的焦點，球迷驚呼他每到世界盃就會「開外掛」。儘管克羅埃西亞因為後防線崩潰，最終2：4落敗，但利瓦科維奇面對英格蘭全場20次射門、12次射正瘋狂攻勢，回敬7次關鍵撲救，若不是他的高難度神撲，克羅埃西亞的失球數恐怕會遠不止4球。現年31歲的利瓦科維奇目前效力於克羅埃西亞甲級足球聯賽傳統豪門薩格勒布迪納摩，2022年以前，他在歐洲五大聯賽知名度不算高，但卡達世界盃讓他一戰封神，包含16強對日本，在點球大戰中瘋狂撲出3個點球，直接粉碎日本隊晉級八強夢想，8強對巴西則單場貢獻11次撲救，並在隨後的點球大戰中，再度撲出羅德里戈的點球，率領克羅埃西亞挺進四強。利瓦科維奇該屆賽會神奇表現，也讓他成為世界盃歷史上第3位，在單屆點球大戰中撲出4個點球的門將，並讓他一舉爆紅，而4年後，他依舊為克羅埃西亞鎮守最後一關，本場則再度用2分鐘5次撲救，抓住全場球迷目光。