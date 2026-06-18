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威力彩頭獎衝10.5億！3星座財運爆棚 獅子座有望中大獎

🟡獅子座

▲面對高達10.5億元的威力彩頭獎獎金，不少民眾都希望能趁著這波熱潮試試手氣，而財運星座與招財時機，也成為彩迷熱烈討論的焦點。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡金牛座

🟡雙子座

▲雙子座本週容易抓住工作與投資上的獲利契機。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

威力彩10.5億最佳投注方位、時段一次看

●上午9時至11時（巳時）

●下午1時至3時（未時）

●晚上7時至9時（戌時）

▲買威力彩建議可朝南方、東南方等財神方位購買彩券，並把握上午、下午及晚間三個吉利時段下注，搭配特定穿著或吉祥物，有望為自己增添好運。（圖／記者陳明安攝）

威力彩連續30期槓龜，頭獎獎金累積衝上10.5億元，吸引不少民眾衝彩券行試手氣。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座本週財運特別旺盛，其中獅子座更有望迎來中獎意外進財。另一方面，命理專家楊登嵙、陶文也分享招財建議，包括前往財神方位購買彩券，以及把握特定吉時下注，希望藉由天時地利提升偏財運，成為角逐億元頭獎的幸運得主。獅子座被形容為迎來「王者回歸」的一周，不僅工作上原本停滯不前的計畫有機會順利推進，還可能遇到重要合作機會。財運方面更有意外進帳的機會，無論是積欠款項回收、理財收益超出預期，甚至是中大獎，都可能讓財富主動上門。金牛座屬於穩健累積型財運。過去一段時間投入的大量心力與努力，有望陸續轉化成加薪、獎金、分紅等實質回報。除了正財表現穩定外，身邊的老朋友或家人也可能帶來新的合作機會與賺錢管道，讓財富持續累積。雙子座本週憑藉靈活頭腦與敏銳判斷力搶得先機。職場上容易因創意表現受到主管肯定，也可能迎來客戶追加訂單等好消息。財運方面機會頻頻出現，只要懂得掌握時機、適時獲利了結，就有機會取得不錯的收益成果。除了星座運勢之外，命理專家楊登嵙也分享購買彩券的最佳方位。他表示，民眾可依照自己居住地或所在位置為中心點，選擇位於財神方位的彩券行購買彩券。以今日而言，財神方位落在南方與東南方，若從所在地往這兩個方向尋找彩券行，象徵財氣較旺，也較有機會沾染好運。若想進一步掌握招財時機，命理專家陶文則建議把握3個吉利時段下注：雖屬「日破時」，但有利於轉換財運。建議穿著白色或金色服飾，搭配金屬飾品效果更佳。吉利方位為東南方、正南方、西南方及西北方，其中以西北方最旺。屬於三合納財入庫的吉時。適合朝正東方、東南方、正南方與正西方行動，其中正西方最具優勢。投注時可攜帶雞造型飾品及空紅包袋，象徵納財聚財。此時財庫星能量較強，有利偏財運與財富匯聚。最佳方位包括西南方、正西方、西北方及東北方，以東北方最為有利。下注前可先前往土地公廟參拜祈福，增添好運氣。