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人口負成長主因是育兒負擔太沈重

幼兒園量能不足 望落實「國家共同撫育」

喊「公幼全額補助、私幼補助至少1.5萬」

台灣面臨「少子女化」的衝擊，多名立法委員盼修法改善育兒環境，其中，國民黨立委張嘉郡提出《幼兒教育及照顧法第七條條文》修正草案，主張公幼、非營利幼兒園費用全免，私立幼兒園則是每位幼兒每月補助金額不得低於1萬5千元，藉以拉近公、私幼的差距。張嘉郡表示，年輕人「不敢生」、「養不起」已經是一場無聲的危機，甚至是動搖國本，以今年5月份為例，全台灣的新生兒人數居然只有 6832 人，跟去年同月相比直接暴跌了將近兩成。張嘉郡進一步指出，根據內政部統計，今年前五個月，全台灣新生兒只有3萬9020人，按此速度，今年出生人口數恐跌破10萬人的關卡。同時，台灣的人口已經連續 29 個月呈現「生不如死」的負成長，5月份死亡人數甚至是出生人數的 2.2 倍，每一次在基層跟年輕爸媽聊，大家最痛、最不敢生孩子的理由，依然是那沉重的四個字「育兒負擔」。張嘉郡表示，公立、非營利或是準公共幼兒園的量能不足，就算抽到，每個月零零總總扣除補助後，家長依然要承擔每月數千元不等的費用，如果是讀私立幼兒園的家庭就更辛苦。張嘉郡表示，現行的學期補助平攤到每個月裡面，對年輕家庭來說仍嫌不足，壓得喘不過氣來，加上長期以來，城鄉之間的育兒成本差距，到現在也還沒有得到根本性的緩解。張嘉郡表示，她認為政府應該要承擔起更多的托育責任且刻不容緩，因此，她提出《幼兒教育及照顧法第七條條文》修正草案，就是希望落實「國家共同撫育」的責任。張嘉郡指出，落實公立與非營利幼兒園「全額補助制」，使父母或監護人實現零負擔入學，另針對私立幼兒園，則將補助標準提高至每月至少1萬5000元，藉此縮小公共化與私立體系之收費差距，給予家長實質選擇權。張嘉郡表示，透過最直接、最實質的經濟支持，幫家長減輕負擔，打破少子女化的衝擊，並優化現行的補助機制，建構一個讓家長「敢生、能養」的社會支持體系。這不只是在幫現在的年輕爸媽減壓，更是為了提升國人的生育意願，為台灣的下一代做關鍵投資。