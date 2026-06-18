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近年全球通膨趨勢顯著，貨幣購買力受到影響，美國總統川普再發狂言，面對美國通膨率已經突破4%大關，竟不假思索表示：「愛死通膨了！」，外界預期這波物價飆漲將持續發酵、引發民怨。面對這樣的浪潮，資產保值成為社會關注的經濟課題，在物價變動的環境下，部分市場觀點認為，相較於金融市場的波動，房地產作為實體資產，具備相對穩定的避險特性。因此，將資金配置於具備發展潛力的不動產，逐漸成為部分購屋者在規劃長期資產、因應通膨時的評估策略之一。在各類住宅產品中，預售屋具備「低自備」優勢，初期支付的資金門檻相對較低，使得在資金調度上更具彈性。更重要的是，預售屋在3至5年的興建工期間，形同將通膨壓力轉嫁給建商與銀行承擔，購屋族鎖定了既定房價，在通膨預期的心理下，卻能享受未來完工時的市場增值紅利，這對想要跨出成家第一步的青年族群來說，正是「挺青年、輕鬆付、大讓利」的最佳實踐。評估不動產的長期發展潛力，關鍵還要抓準產品的「稀缺性」與「建商品牌保證」，具備發展前景且土地供給有限的區域，往往受到較多關注。在這市場波動的狀況下，甲山林房地產理財中心，協助民眾如何跟著大型品牌建商走，甲山林推動關鍵工程資訊透明化，不僅工程品質、履約能力有保障，未來轉手時的保值與抗跌能力也遠高於一般建案，在市場供給愈趨有限的情況下，唯有同時兼具大品牌、交通建設與自然景觀的物件，才能在未來的房市中脫穎而出。呼應市場對優質置產標的渴望，甲山林集團今年推出自地自建、總銷高達 400 億元的年度指標大案，中和左岸河景特區「左岸明珠」，該案坐擁直面 300 米水岸第一排的無敵景觀，打造萬坪水岸造市計畫，住戶下樓即享大型綠意廣場，散步 8 分鐘更可直達雙捷運交會的中和站，完美兼顧都會機能與自然生活，還力挺青年成家的「6%低訂簽」方案。此外，還坐擁蔦屋旗下品牌即將進駐的重磅利多，更是為社區注入國際級的人文書香氛圍，也難怪近期市場討論熱度不斷！