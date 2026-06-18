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自行車大廠巨大今（18）日舉辦股東常會，會中通過2025年度財報與盈餘分配案，配發現金股利1.8元。董事長劉湧昌指出，全球自行車市場仍處於需求逐步復甦的階段，加上關稅政策、地緣政治與匯率變動等不確定因素，整體經營環境仍具挑戰。但巨大長期建立完善供應鏈與多元製造布局，目前庫存去化已進入尾聲，市場正逐步回歸正常運作節奏。巨大集團2025年全年合併營收602.5億元，稅後淨利7.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.84元。今年前五個月累計合併營收為234.28億元，較去年同期減少15%。隨新品陸續上市及傳統銷售旺季到來，5月營運動能逐步回溫，其中中國市場受惠於策略調整與產品組合優化，銷售表現明顯成長；歐洲市場在新品帶動下亦呈現回升趨勢；美國市場則持續受到WRO事件影響，高階產品供貨受限，整體表現仍相對承壓。巨大執行長劉素娟表示，在2025年諸多不確定因素造成的大環境挑戰下，代工業務隨客戶庫存調整接近尾聲而回升，帶動全年代工營收微幅成長；自有品牌因中國市場高基期影響，表現相對疲弱；歐美市場則受總體經濟影響，消費動能仍顯保守，加上庫存折扣出清，使整體營運表現有所波動。劉素娟說，面對快速變化的市場，集團持續致力於縮短產品開發週期、加快產品上市速度，強化主流市場競爭力，尤其E-bike仍為重要成長動能之一，將持續挹注產品組合優化與市場回溫動能。