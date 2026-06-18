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Meta旗下社群Facebook（FB、臉書）、Instagram、Threads等平台最近傳出無預警停權災情，因為許多人的帳號都是用臉書連動，因此只要一個遭到停權，其他社群平台也會一併不能使用。在Threads上以看演唱會聞名的網紅童榮地，他的臉書也慘遭停權，不過更可怕的是，因為他的拓元售票系統是用臉書連動登入，他將會不能登入系統領票，並且無端錯過一場BTS演唱會，幸好最後帳號順利解鎖，讓他心超累喊：「絕命48hrs。」演唱會乾爹童榮地透露，自己在過去48小時中，經歷了「Threads停權、IG停權、臉書停權、申訴、永久停用」，甚至自己和臉書停權的拓元帳號也完全登不進去，打電話到售票單位卻永遠打不進去，讓他陷入了萬念俱灰的絕望中，「真是絕命48小時。」幸好最後帳號順利回來了，售票系統也能夠登入確認門票，他表示，若是帳號真的永遠回不來，這將成為他「最想不到的錯過BTS的原因之一」，為了不讓類似原因再次發生，他決定把臉書帳號和拓元系統解除綁定，沒想到竟然沒辦法，因為「需要先註銷帳號」才能實行，但礙於自己票夾中還有許多日後的演唱會門票，而且聽完舊的又會有新的買進，「完全找不到註銷帳號的好時機，看來只能每天提心吊膽了。」童榮地透露，自己甚至已經幫臉書寫好了道別感言，準備和這個相伴十多年、走遍多個國家、撰寫六本書、和網紅合作的點滴，雖然最後帳號奇蹟似地復活了，但這仍然讓他心有餘悸，因此他開始把平台發布的內容，一點點轉移到部落格備份，他也預告正在籌備自己的下一本新書，為此將稍微暫別網路，「我會將重心重新放回現實生活，我們，現實生活中見！」