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韓團TWICE台籍成員子瑜月初結束歷時一年的「THIS IS FOR」歐洲巡演回到韓國，剛過完生日收假的她，疑似狀態太過放鬆，近日被拍到下保母車準備上工時，被大批粉絲的喊叫聲嚇到抖動身體，面容還看似剛睡醒，讓ONCE（粉絲名）笑虧：「是不是忘記自己是明星了？」各大社群平台今（18）日瘋傳一段影片，一輛白色保母車停在首爾特別市鐘路區，妝髮弄一半的子瑜慢條斯理地下車，準備進大樓出席所代言的品牌活動，沒預料到外頭聚集大批守候的粉絲，女神被ONCE突然發出的「子瑜」喊叫聲嚇到大抖了一下，接著以睡眼惺忪、疑惑地的表情轉頭看向粉絲。這段逗趣的畫面曝光後，ONCE紛紛留言：「對吼！我是個明星」、「孩子是不是剛睡醒」、「我們家不清醒的忙內無誤」、「笑死！好像回到剛出道喔」、「子子看起來就剛睡醒，可能魂還沒回來，被喊一個突然驚醒」、「一看就知道很累了！孩子很辛苦...請好好休息！」子瑜預計7月3日回台出席在高雄夢時代前廣場舉辦的「2026 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，這是她出道以來首度以Solo身分在台灣參與大型音樂節演出，除了子瑜之外，其他重量級韓星卡司還有韓流天王Rain、男團BTOB與RIIZE等。