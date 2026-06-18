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台中市消防局於昨(17)日主管會報中，由局長孫福佑公開表揚10位廉潔楷模，肯定其秉持依法行政與廉潔自持精神；這10 位消防弟兄分別因「救護勤務時，拒絕民眾餽贈」、「積極回應民意需求，提升為民服務品質」、「經辦業務展現創新廉能作為，有效防杜弊端並提升行政效能」，以實際行動展現消防人員專業操守與服務熱忱。孫局長表示，消防工作肩負守護市民生命財產安全的重要責任，廉潔更是公務執行的核心價值。獲獎同仁在工作崗位上，秉持誠信自律與盡忠職守的態度，不僅展現專業能力與服務精神，更以具體行動落實廉能治理，足為全體同仁表率。消防局說明，這次受表揚人員中，有4位於執行救護勤務時，堅守廉政規範，拒絕民眾餽贈；2位積極回應民意需求，提升為民服務品質；另有4位針對經辦業務展現創新廉能作為，有效防杜弊端並提升行政效能。消防局強調，獲選同仁勇於任事及廉潔自持之表現，有效提升機關形象及民眾信賴，堪為同仁楷模，未來將持續推動廉政教育，深化廉潔意識，共同打造廉潔高效的消防團隊。