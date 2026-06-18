我是廣告 請繼續往下閱讀

依托咪酯半衰期短 立委批：檢驗標準不調「永遠抓不到」

毒駕頻傳，對於依托咪酯等新興毒品屢傳釀禍。行政院今（18）日再通過《毒品危害防制條例》，將增列唾液為毒品採驗之方式。而立法院衛環委員會今日審查預算時，立委林淑芬指出檢驗過寬的狀況要如何處置，衛福部長石崇良說，衛福部食藥署已討論下修機器靈敏度規範，預計在今年6月底前下修標準並對外公布。行政院會日前通過《刑法》跟《陸海空軍刑法》，今日再通過《毒品危害防制條例》，將增列唾液為毒品採驗之方式，同時也通過《道路交通管理處罰條例》，增訂毒駕或拒絕毒測者，一律吊銷駕照，3年內不得考照；若毒駕致人重傷或死亡，則終身不得考照。民進黨立委林淑芬在衛環委員會審查預算時提到，「標準不調永遠抓不到人」。她說，法務部已將依託咪酯列為一級毒品，吸食就需要關5年以上。不過，衛福部於今年5月底曾承認現行檢驗標準過寬，半衰期僅2至3小時。目前依托咪酯以尿液之毒品反應濃度每毫升50奈克（50ng/mL）作為閾值，林淑芬說，吸食者若不給驗，只要拖延5至6小時，陽性就可能變陰性，「這件事要如何處理？」林淑芬也批評，半衰期的問題即便升成一級，也沒有用，毒犯不給驗，標準不調整「永遠抓不到」。石崇良回應，依托咪酯在人體內的半衰期相當短，濃度會隨時間拉長而迅速降低，但只要取得檢體後，依託咪酯濃度不再變化，依托咪酯目前改列為一級毒品，只要一檢出就是違法，過去檢驗儀器確實存在靈敏度不足的問題，近年來隨檢驗技術進步，機器靈敏度已有所改善。石崇良說，考量檢驗靈敏度提升，衛福部食藥署已討論下修機器靈敏度規範，預計在今年6月底前下修標準並對外公布，而現行的15家依托咪酯類尿液檢驗單位量能足夠，目前預估僅會有少數幾家可能無法符合下修後的檢驗閾值要求。