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臺中市政府警察局為提升市民申辦臨時使用道路案件的便利性，並落實智慧城市與數位便民服務理念，訂於今（115）年6月18日正式推出「婚喪喜慶臨時使用道路線上申請服務」，市民朋友只需透過電腦或手機，即可完成申請資料填寫與文件上傳，免除往返機關臨櫃送件的時間，讓申辦流程更加快速、便利。交通警察大隊隊長劉永昌表示，民眾辦理婚禮、喪禮、傳統節慶等活動，若因場地需求需臨時使用道路，依規定應事先提出申請，經轄區警察機關審核許可後，始得使用道路。過往民眾多採臨櫃或紙本方式辦理，為提供更貼近民眾需求的服務，特別建置線上申請平台，讓民眾在活動前7日提出申請(7日內需依規定向轄派出所提出原書面申請)，民眾可掌握案件辦理進度，提升行政效率與服務品質。交通警察大隊進一步說明，臨時道路使用涉及交通秩序與公共安全，申請時將依道路環境、車流狀況及活動規模進行審查，必要時會依規定要求申請人申請義交協助交通疏導及安全維護，以降低對周邊交通衝擊，保障用路人通行安全。大隊長劉永昌表示婚喪喜慶活動是人生重要時刻，民眾若有臨時使用道路需求，請提前完成線上申請作業，切勿未經許可占用道路，違反相關規定及影響交通安全。劉永昌表示，將持續秉持「智慧警政、便民服務」理念，透過數位化措施簡化行政流程，讓市民在重要人生時刻享受更貼心、更便利的公共服務。未來將持續運用科技提升服務效能，打造更便捷、更有效率的交通服務環境。