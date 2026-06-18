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鄔馨茹是誰？「外星人、尬電」團服遶境掀熱議

起乩畫面曝光！白板寫滿「民眾黨」、「1500萬」關鍵字

台東玄濟宮近日成為話題焦點，主事者鄔馨茹自稱「濟顛禪師」，種種特殊言行在網路掀起巨大爭議，其中一段疑似「起乩」的直播畫面更引爆社群熱議，她在過程中突然談起政治，並暗指柯文哲受到政治迫害，後方白板上更寫滿政治關鍵字，疑為民眾黨支持者「小草」。鄔馨茹的激烈言論讓不少網友感到錯愕，更有人傻眼吐槽：「張開眼睛說話好嗎！」鄔馨茹過去曾自稱擁有「濟顛禪師」、「東方紫微聖人」、「霄凌天尊」等稱號，並聲稱能與外星人溝通，甚至預言未來將有外星使節降臨台東。日前，她率領數百名信眾前往屏東市等地進行宗教活動，隊伍成員身穿印有外星人圖案、並寫著「尬電」字樣的紫色團服，場面引發大量關注。活動期間，鄔女身穿無袖上衣現身，未見傳統神轎出行，反而有大批信眾一路跟隨，甚至出現跪拜場景，立刻引爆「邪教」爭議。隨後，更有人爆猛料稱「玄濟宮」背景不單純，宮內兩大護法分別為「大師兄」黃建彰、「二師兄」黃建瑋，其中黃建彰被指為國民黨青年會成員，而該青年會召集人，據稱為前台東縣長吳俊立外甥、國民黨中常委鄭任宗。事件延燒之際，網路流傳一段鄔馨茹疑似直播「起乩」的影片，畫面中她閉著雙眼、語氣激動，而身後白板上則出現多個潦草字樣，包括「題目：貪官」、「京華案」、「民眾黨」、「柯、沈」、「1500萬」、「獨裁」等關鍵字，鄔馨茹在宗教儀式過程中，言論內容逐漸轉向政治議題，引發大量討論。鄔馨茹情緒激昂談及政治，批評藍綠兩黨「獨裁」、「亂搞」，一大堆都貪官，並提到有民眾黨的出現，出來要替人民發聲，卻遭到政治迫害。她更喊話：「如果你們現在沒有重視它，下一個世紀就換你們了、換你們人民了，為什麼？他們都獨裁化！」影片流出後，社群平台湧入大量留言，有網友批評「這叫做全程閉眼說瞎話」、「張開眼睛說話好嗎」、「邪教草，確定」、「宗教滲透全台灣，妙天2.0」、「這明顯帶中國政治任務來的」、「看這個就知道，詐騙集團真的很好做」、「前所未見呢？第一次看到神明降駕談政治」、「這麼演，竟然還有人當真」。