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▲中經院國際所溫蓓章所長認為，面對使用中汽機車、高負載的貨卡車，低碳燃料是現階段最能立刻見效的減碳避險工具之一。（圖／USGBC提供）

▲美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿表示，亞洲鄰國都已陸續推動全國性的燃料乙醇政策，新的標準將能使台灣與世界共享低碳燃料供應網絡。（圖／USGBC提供）

從減少碳排到強化能源韌性，台灣低碳燃料發展迎來歷史性的一刻。經濟部標準檢驗局於6月9日公告修訂 CNS 12614〈車用無鉛汽油－汽車（含機車）火花點火引擎燃料〉及 CNS 15109〈變性燃料乙醇（含生質酒精）－供汽油摻配作為汽車（含機車）火花點火引擎燃料〉兩項國家標準，將無鉛汽油中生質乙醇的容許含量提高至10%，同時亦將燃料變性乙醇的相關規格與標示規範調整至與國際標準接軌。本次修訂不僅有助於提升酒精汽油的減碳效益，亦可望降低未來生質燃料乙醇採購過程中的溝通成本與價格不確定性，進一步為台灣在生質能源於道路運輸領域的應用奠定更穩固的發展基礎。長期研究陸運減碳政策與法制改革的中華經濟研究院國際所所長溫蓓章對此表示，標檢局此次通過 CNS 12614 與CNS 15109 的修訂，對台灣的淨零轉型來說，是一個期盼已久、極具里程碑意義的正面訊號。她指出，面對使用中汽機車、高負載的貨卡車，像是酒精汽油這類的多元低碳燃料，是現階段最能立刻見效的減碳避險工具之一，航運與海運使用生質乙醇做為低碳燃料的減碳也已受到多個國家的重視。目前世界多個國家已廣泛採用低碳酒精汽油，包括美國、巴西、印度、越南及印尼等，並多已將汽油中添加至少10%生質乙醇納入國家標準。此一趨勢顯示酒精汽油已成為成熟且逐步普及的低碳燃料選項，在減碳與永續發展方面具備一定應用基礎。此外，根據汽機車產業相關業者的說法，台灣絕大多數汽機車在未經任何改裝的情況下，即可直接使用含10%生質乙醇的酒精汽油。相較於電動化轉型方案，酒精汽油社會衝擊較低，具備較高的即時推動可行性。此外，長期推動低碳燃料技術與農業合作的美國穀物暨生質產品協會（USBGC）駐台代表盧智卿也認為，從全球大宗商品市場與分散採購風險的角度來看，台灣這次將國家標準與ASTM D4806對齊，是一項極具遠見的決策。過去幾年，亞洲鄰國包含越南、日本、印尼等，都已陸續推動全國性的燃料乙醇政策，並逐步增加生質乙醇掺配比例。新的標準將能使台灣與世界共享龐大且穩定的低碳燃料供應網絡，具備全球的生質乙醇供應鏈戰略價值。若從全球淨零碳排的減碳政策路徑來看，生質乙醇可適用的範圍包括陸海空等多個面向，包括永續航空燃料（SAF）及綠色航運都有生質乙醇的具體應用實例。在能源轉型的關鍵時刻，擁有與國際同步的法規標準，讓台灣在全球淨零經貿賽局中，掌握更有利的談判籌碼與實質供應彈性。此外，在這兩項標準公告後，台灣對於運具燃料等相關管理辦法應會有相應修改，相關法規與辦法的對標調整將有望加速推動台灣的低碳燃料政策落地，早日達成2050淨零碳排的里程碑。