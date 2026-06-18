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▲悦光眼科院長曾垂鍊醫師分析，老花是人生必經的過程，常見會有五大症狀。（圖／翻攝節目畫面）

▲曾垂鍊醫師強調，進行老花雷射要選德國原廠認證診所，並且術後都會有安心認證卡，清楚記錄雷射資訊。（圖／翻攝節目畫面）

根據統計，40歲以上國人超過5成患有老花眼，這是一個大家都將面對的問題，醫師提醒，要判斷是否有老花眼，可以從「五大徵兆」去做比較，像是最常見的就是「看手機的字體不斷調大」，但千萬別覺得灰心，醫師表示，現在其實有三個方法可以幫助改善老花所帶來的困擾！網路節目「NOW生活攻略！」，最新一期就在探討「老花眼」對國人的生活影響，以及如何改善等議題。主持人徐敏華特邀前高雄榮總眼科主治醫師 悦光眼科院長曾垂鍊醫師，替大家解析到底老花有那些症狀，以及如何改善？其中針對老花眼常見的五大症狀，包含像是「琴譜、藥品說明書看不清楚」、「看不清畫眼線、難描眉毛、唇線」、「看不清電腦上的股票資訊」，以及常見的「看手機的字體調大再調大」和「書報文件拿遠再拿遠」。曾垂鍊醫師分析，一般老花度數大約落在200度到300度左右，通常達到300度就已經非常嚴重，手機必須拿得很遠，甚至影響生活，也因此醫師建議，可以透過三種方式改善老花症狀，其中包含「配戴老花眼鏡/多焦眼鏡」是最方便的選擇，但隨者老花度數增加，需頻繁更換眼鏡，累積起來也是一大筆費用 ，且不一定能適應多焦點鏡片，對於民眾生活上較不方便。其次是「配戴老花(多焦點)隱形眼鏡」，讓你不用戴眼鏡就可以同時看遠看近，不過可能有夜間眩光或對比下降，尤其乾眼族群不一定適合長時間配戴。最後一個方法也是近期診間蠻多患者來詢問的，則是進行「老花雷射」，雖不是每個人都適合，需經過醫師評估、判斷，但術後生活便利性可大大提升！提到老花雷射曾垂鍊醫師進一步分析，老花雷射並非單一固定做法，而是會依照個人眼睛條件、老花程度與日常用眼型態進行規劃。像是以改善近視為主要訴求，並合併輕度老花的族群，可選擇SMILE Pro AI導航近視雷射搭配雙眼視差原理，將主力眼矯正至零度負責看遠，非主力眼則保留約50至75度，協助近距離用眼，同步改善近視及老花困擾。但若老花度數較深，或對遠、中、近距離視覺轉換有更高需求，則可進一步評估德國新型老花雷射LBV裸視美。曾垂鍊醫師進一步說明，LBV裸視美老花雷射透過「立體景深優化專利」延長景深，讓雙眼在保留約100至150度更深視差下，仍能維持遠、中、近距離轉換順暢且清晰的用眼體驗，同時兼顧立體感與對比度，提升整體視覺品質，也因此，即便未來老花度數隨年齡增加，仍有助於延長不需配戴老花眼鏡的時間。不過曾醫師也強調，要評估進行老花雷射術前，需進行約二十項詳細的檢查，包含很重要的雙眼視差融像檢查、老花對焦調節檢查以及視覺模擬配體驗。尤其台灣可謂是近視王國，很多人是高度近視合併視網膜的問題、黃斑部病變、視神經青光眼等等的問題，因此曾醫師也呼籲無論是否評估雷射，定期至眼科檢查雙眼視力也是很重要的。另外，網路上有人說，45歲以上不建議做老花雷射，恐憂出現白內障，對此，曾垂鍊醫師也說明， 45歲左右的族群白內障比例其實很低，不需要為了未來可能會有白內障而刻意不進行老花的矯正。且就算做了老花雷射，以後若有白內障問題，依然可以進行白內障手術，兩者不衝突。另外如果是以LBV裸視美來說，術後都會有「安心認證卡」會清楚記錄消費者的手術資訊，包括手術時間、執行的醫療院所、主治醫師等內容，作為未來醫療評估與溝通的重要參考依據！至於有些民眾會選擇在海外接受手術，對此，曾垂鍊醫師也分享，曾遇過一位患者到韓國做近視雷射後回台，術後不幸出現嚴重角膜破皮，但因為國內沒有他的術前檢查資料，患者也不清楚接受的是哪種雷射，增加了治療前的溝通困難，最後需接受了長達半年的持續治療與追蹤，才逐漸恢復穩定。也因此曾醫師建議，眼睛雷射是醫療行為，在接受雷射之前，要一併考量術後照護及海外醫療風險。