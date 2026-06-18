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全台用電量恐大增！經濟部今（18）日公布「114年度全國電力資源供需報告」，寬估未來2026至2035年10年用電需求年均成長率約為2.5%，為歷年預測中第二高，且高於日本、韓國等亞鄰國家。能源署署長吳志偉指出，原因在於新增投資穩定落地，AI、半導體的申設用電大幅成長。吳志偉指出，去年經濟成長率8.72%，但用電卻減少0.3%，主要因為經濟成長動能來自電子零組件產業，加上關稅因素導致傳統產業用電量下降，每度電創造的附加價值高於以往。而經濟部預估未來全台用電大增，為確保未來供電無虞，將規劃台中、興達、通霄、大林及協和等新建燃氣機組，再納入國光電力、麥寮汽電等民營燃氣發電計畫，預估2026至2035年間燃氣機組累計新增量約26GW，吳志偉補充，這之中包括今年將商轉的四部機組，總共將達5.2GW。吳志偉提到，由於全球正處於AI資料中心、半導體擴張等趨勢，以及地緣政治影響，因此全球都有把原本除役的機組都轉為備用，必要時候再拿出來使用，例如日本、韓國都有規劃，英國也有，經濟部現階段也將會把除役機組基本轉為備用電力設施。至於承諾要拆除的機組，他說，政府也會允諾拆除。再生能源方面，經濟部長龔明鑫昨日也透露今年綠能發電初估佔比達15%，吳志偉，是初估值，但今年會是如何，還是要看下半年表現，而未來會以「再生能源裝置容量」作為滾動檢討指標，可更精確反映再生能源推動成果，未來也不再公布綠能佔比目標值，但每年最後結算還是會算出發電佔比，他強調，政府希望再生能源發展極大化，因此，政府還是會全力加速再生能源推動。還有媒體問到，長期能源規劃中是否有納入核電？吳志偉表示，核三若兩部機組都重啟，一年發電總量大約在150億度左右，但機組何時可以上線還不確定，因此目前供電規劃並沒有將核電列入範圍中。另一方面，吳志偉直言，空污法修法後也會對國內用電產生蠻大的影響，地方政府可能片面公告禁止電廠使用燃料，將影響全國人民用電，這個量有多大？他指出，盤點約有18燃煤機組受影響，總裝置容量約11.4GW、600億度；燃氣機組也同樣受到影響，盤點約20部，裝置容量9.22 GW、500億度以上。因此，兩項加總大概就有將近1100到1200億度電力受衝擊，尤其北東電網受影響較大，和平、協和電廠將因此提早除役，北東電網無自有電源，供電產生風險，建議立法院應聽取經濟部、各產業界的建言，維持空污法現行條文，也能夠確保產業投資及供電穩定。