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隨著端午連假將至，台中火車站及公車專用道預期將湧入大量返鄉與旅遊人潮，台中市政府交通局對此提前啟動清消與巡檢整備。然而，外界更關注的是市府針對火車站街友推動的「行李收納新政」宣導期即將屆滿，7月1日起將正式展開強力執法，強制清除未符合規範的行李雜物。長期以來，交通樞紐的遊民聚集與行李堆置問題，常在都市形象與社會關懷間引發討論。交通局表示，這項在台中火車站新推動的街友行李收納政策自6月1日實施至今，街友堆置行李的狀況已有大幅改善。目前正值最後的試辦宣導期，若有未放置於專用行李袋的物品，暫由交通局統一收拾並持續溝通；但自7月1日起，市府將祭出鐵腕強制清除，以杜絕衛生疑慮，確保旅客的通行空間。交通局長葉昭甫表示，台中車站作為中部重要的交通樞紐，維持其明亮、整潔且舒適的乘車環境是市府的職責。因應連假人潮，交通局已針對公車專用道各站體進行全面清潔與環境消毒，以降低病菌傳播風險。同時，市府也呼籲市民共同維護公共秩序，若在車站周邊亂丟垃圾或在禁菸區吸菸，將分別依「廢棄物清理法」與「菸害防制法」裁罰。對此，市府社會局已設置專責窗口，統籌民間善心人士或團體的物資發放事宜。社會局呼籲，欲提供街友關懷協助的民眾可提前聯繫接洽，透過系統化的資源分配，除能有效運用愛心資源外，也能避免因現場無序發放而造成環境髒亂或資源浪費。將以安全、友善為目標，精進公共運輸場站的管理，期望在提供舒適乘車空間的同時，也透過各局處的協調，逐步改善車站周邊的社會秩序問題。