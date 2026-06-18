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▲LiSA踏上粉絲準備的紅毯，十分開心。（圖／記者邱曾其攝）

▲LiSA跟粉絲大合照。（圖／記者邱曾其攝）

▲只要LiSA來台，粉絲都會準備紅毯迎接。（圖／記者邱曾其攝）

▲▼LiSA走去坐車路上跟粉絲有說有笑、收禮物。（圖／記者邱曾其攝）

日本神級動漫《鬼滅之刃》御用歌姬LiSA將在19日、20日端午節假期於台北小巨蛋開唱，她今（18）日提前抵台做準備，200多名粉絲熱情接機，不只幫歌后戴上草莓帽子、穿上法披，還一起大合照留念，大家走去保母車的路上有說有笑，超近、超親民的舉動讓不少遊客讚嘆：「她是大明星嗎？」LiSA約下午5點36分現身松山機場接機大廳，看到大批粉絲迎接，她開心到遮臉說不出話，歌迷就上前幫她穿法披、戴草莓帽，讓歌后超級開心踏上大家特地準備的紅地毯。她也問大家過得好嗎？非常期待明晚在台北小巨蛋的演出。她走向保母車的路上也不忘一路和粉絲打招呼，不但邊走邊收禮物，還耐心配合媒體拍照，短短一段路足足走了10多分鐘才準備上車。沒想到工作人員臨時提出補拍需求，她特地探出頭和粉絲合照，展現十足親和力。更難得的是，現場雖然擠滿熱情粉絲，但大家始終保持秩序，沒有出現推擠或失控場面，這對經常來台的海外藝人而言，能與粉絲如此零距離接觸又維持良好秩序，堪稱相當罕見的畫面。其實LiSA來台次數早已多到數不清，但台灣粉絲每次接機都誠意滿滿。這次適逢出道15週年演唱會，由於「15」的日文諧音與草莓相近，海報主視覺也是粉色跟草莓，粉絲就特地打扮成草莓造型現身機場迎接，還鋪上紅地毯，整理出LiSA自2009年以來每一次訪台紀錄。因為這個固定的歡迎儀式，LiSA與台灣粉絲之間早已培養出默契，她過去也曾多次表示，來到台灣不像出國，更像是回家，不但熟悉這些熱情迎接的場面，連不少老粉絲的臉孔都還記得，其中許多人從她還是地下歌手時期就一路支持至今，資歷長達16、17年，甚至有人上午9點就提前到場守候。LiSA是日本歌手，2019年演唱《鬼滅之刃》動畫主題曲〈紅蓮華〉人氣攀升，之後再演唱電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉、電視動畫《鬼滅之刃 無限列車篇》片頭曲〈明け星〉、電影《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲之一〈殘酷之夜的閃耀〉，成為首位四度為《鬼滅之刃》系列獻唱主題曲的歌手。