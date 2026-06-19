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一間低於行情的閒置屋，信義房屋中和積穗店專案經理陳秉毅讓它成為家暴婦女重建生活的起點。因為擅長「讓對的人住進來」，他去年拿下了全中和區業績第一。陳秉毅回憶，當時接觸這間屋齡較高的物件，物件長年閒置，傢俱、電器散落其間，灰塵堆積，猶如屋主一夜搬離，更有鋼筋外露，屋況並不理想。他在檢視格局後，注意到房型方正、具備前後陽台與三房配置，且售價明顯低於行情。他想起一名曾接觸的女性客戶，因家庭暴力選擇離開原本的生活空間，帶著孩子以店為家，生活極度不穩定。對方預算有限，卻急需一個安穩落腳的住所。他主動與開發端積極溝通，希望能優先讓他帶看這位家境有迫切需求的客戶。在充分告知屋況缺點與潛在風險後，他坦言，漏水、壁癌、清運與整修成本等問題，都需要逐一確認。他陪同客戶多次現場評估，最終客戶權衡預算與格局後，順利完成購屋。成交之後，陳秉毅協助客戶聯繫清運與裝修廠商，卻在事後得知對方另找了外部師傅，施工不慎將浴室牆面敲穿至樓下。樓下住戶找不到客戶，直接來到信義房屋門市。他得知後主動介入，協助釐清責任歸屬，教屋主如何與樓下溝通並整理細節，將糾紛平息。多年後，客戶主動來電致謝，表示已繳清貸款，當初還好有他的介紹，現在生活穩定，讓他深刻感受到工作的價值。實務上，陳秉毅習慣用SWOT的方式與屋主分析物件條件，包括優勢、限制，以及未來可能承接的客群與售價區間。他會依據房屋特性，區分適合的購屋族群，並與屋主討論合理的售價區間與銷售策略。針對可能由自住客或置產客承接的差異，他也會在過程中明確揭露，讓雙方對交易結果有合理預期。他說，市場上曾出現成交後短期加價轉售的情況，容易讓原屋主對當初定價產生疑慮，提前溝通是避免資訊落差的必要步驟。每次帶看行程結束後，他多半會留下時間與客戶深入交談，進一步了解購屋動機、生活需求與使用習慣。他認為，物件本身的條件固然重要，但只有掌握人的需求，才能真正提高媒合的準確度。「信任是累積出來的。」陳秉毅雖然個性較為慢熱，但在與客戶互動時，會先自我揭露，捅破仲介與客戶之間的薄紗，讓客戶瞭解自己，進而願意卸下防備心真實討論需求。房仲們總說，成交是服務的起點。購屋後的裝修、貸款、甚至鄰里關係，都可能成為客戶新的課題。陳秉毅認為，持續陪伴，才能真正發揮價值。這樣的工作狀態，讓他成為去年信義房屋全中和區的業績第一名。面對競爭激烈的市場環境，陳秉毅沒有強調快速成交，而是回到最基本的工作原則：即時回應、充分揭露、理解需求。對他而言，每一筆交易背後，都有一段等待被理解的故事，而他的工作，就是把這些故事接在一起。