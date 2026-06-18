今（18）日下午受到午後對流影響，雙北慘遭暴雨狂炸，各地傳出淹水災情，有不少網友分享淹水慘狀，就有台灣大學學生分享，大雨造成台大知名地標「椰林大道」淹水，汽車開過也濺起不小水花，有其他人苦笑表示，「直接變椰林河」。
台大椰林大道變成河 苦笑：水樂園
有台大學生在Threads上表示，自己要到學校的舊物館（台大物理文物廳），結果發現整棟大樓宛如孤島一樣，被水淹成「四面環海」，所有的入口都淹水，他只能自嘲「愛台大」。有其他人在貼文下留言，表示椰林大道「直接變椰林河」。
還有人說，「哇！可以蓋水上樂園、滑水場、游泳池全免費」、「以後我可能要帶橡皮艇去了」、「教授殺瘋了，這是學生們看到分數後的淚水」、「台北湖」、「哇，水樂園」。
對流雲系釀禍 強降雨發布警訊
氣象署表示，因為午後對流雲系發展旺盛，今日北部、中南部易有短延時強降雨，除了發布大雷雨警戒及豪雨特報，也針對山區部分溪流發布國家級警報細胞簡訊，提醒民眾留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。經濟部水利署也在下午15時39分發布緊急淹水警戒，其中台北市大安區、中正區、文山區，以及新北市中和區、永和區、新店區均列入「一級警戒」。
記者本人位於忠孝新生捷運站附近，也收到國家級警訊，提醒有劇烈雷雨或降雨，當時不僅大雨傾盆而下，還伴隨雷聲，路面也有水流，若踩過去鞋子會全濕的程度，就算撐傘也會被雨潑到，降雨一直持續到稍早才停歇，也能見到陽光。
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有台大學生在Threads上表示，自己要到學校的舊物館（台大物理文物廳），結果發現整棟大樓宛如孤島一樣，被水淹成「四面環海」，所有的入口都淹水，他只能自嘲「愛台大」。有其他人在貼文下留言，表示椰林大道「直接變椰林河」。
還有人說，「哇！可以蓋水上樂園、滑水場、游泳池全免費」、「以後我可能要帶橡皮艇去了」、「教授殺瘋了，這是學生們看到分數後的淚水」、「台北湖」、「哇，水樂園」。
對流雲系釀禍 強降雨發布警訊
氣象署表示，因為午後對流雲系發展旺盛，今日北部、中南部易有短延時強降雨，除了發布大雷雨警戒及豪雨特報，也針對山區部分溪流發布國家級警報細胞簡訊，提醒民眾留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。經濟部水利署也在下午15時39分發布緊急淹水警戒，其中台北市大安區、中正區、文山區，以及新北市中和區、永和區、新店區均列入「一級警戒」。
記者本人位於忠孝新生捷運站附近，也收到國家級警訊，提醒有劇烈雷雨或降雨，當時不僅大雨傾盆而下，還伴隨雷聲，路面也有水流，若踩過去鞋子會全濕的程度，就算撐傘也會被雨潑到，降雨一直持續到稍早才停歇，也能見到陽光。