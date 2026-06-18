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原班配音全回歸 千黛亞加入《史瑞克》宇宙

▲《史瑞克5》由麥克邁爾斯、卡麥蓉狄亞等原班配音回歸，陪伴觀眾25年的經典角色將再次重返大銀幕。（圖／UIP）

▲千黛亞（Zendaya）驚喜加入《史瑞克》宇宙，為《史瑞克5》新角色菲莉西亞獻聲。（圖／UIP）

上映25週年 史瑞克陪著一代觀眾長大

▲睽違17年，《史瑞克5》將於2027年6月30日在美國上映，史瑞克與費歐娜再度攜手展開全新冒險。（圖／UIP）

綠色怪物回歸！夢工廠經典動畫《史瑞克》睽違17年再推出第五部作品《史瑞克5》，暨2010年《史瑞克快樂4神仙》後再度重返大銀幕，將於2027年6月30日在美國上映。除了原班配音陣容全數回歸外，好萊塢人氣女星千黛亞（Zendaya）也驚喜加盟，替史瑞克與費歐娜的女兒菲莉西亞（Felicia）配音，官方同步公開史瑞克一家五口新模樣的預告。《史瑞克5》由《魔髮精靈》系列導演華特道恩和《史瑞克2》導演康拉德威農共同執導。陪伴觀眾多年的核心配音班底全面回歸，包括麥克邁爾斯再度為史瑞克獻聲、艾迪墨菲飾演驢子、卡麥蓉狄亞配音費歐娜公主。而最大的亮點則是找來《沙丘》、《蜘蛛人》系列女星千黛亞加入《史瑞克》宇宙，飾演史瑞克夫妻的女兒菲莉西亞。預告片中可以看到雙胞胎兒子弗格斯與法克爾正式亮相，故事正式邁入下一個世代。適逢《史瑞克》上映25週年，這隻綠色怪物早已成為動畫史上最具代表性的角色之一。2001年《史瑞克》第一集上映時，以顛覆童話、公主與王子故事的幽默風靡全球，更成為影史上第一部榮獲奧斯卡最佳動畫長片的作品。《史瑞克》系列四部作品一路陪伴觀眾成長，從第一集史瑞克與費歐娜相遇相戀、第二集結婚後回娘家、第三集迎接新生命，到第四集聚焦婚姻與家庭生活，史瑞克不再只是住在沼澤的孤僻怪物，而是邁向一路結婚、生子、成家立業的人生道路。《史瑞克》系列至今全球累積票房突破29億美元，衍生《鞋貓劍客》系列電影、百老匯音樂劇及主題樂園設施。隨著《史瑞克5》將於2027年暑假登場，這位陪伴全球觀眾25年的綠色怪物，也將再次踏上全新的童話冒險。「觀眾彷彿看著他成長！」如今官方睽違17年推出《史瑞克5》，預告片中公開一家五口的新模樣，讓不少影迷感嘆：「不只是我們長大了，史瑞克的孩子也長大了。」