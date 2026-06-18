我是廣告 請繼續往下閱讀

⭐️勇士球團提出三大違規疑慮⭐️

📍違反48小時規定： 質疑聯盟規避賽務章程《35.2》條文中針對註冊調整的時效限制。

📍外籍球員人數違規： 若米爾納申請有效，認定在該48小時轉換期內，領航猿陣中實質擁有4名外籍球員，已違反「外籍球員限三名」之規定。

📍登錄與註冊邏輯矛盾： 質疑聯盟一方面認定葛拉漢已註銷卻仍能出賽，另一方面卻讓同時完成程序的米爾納取得下一場出賽資格，賽務標準明顯前後不一。

P. LEAGUE+總冠軍賽生死第7戰今（18）日晚間點燃戰火，然而賽前卻爆發嚴重的賽務漏洞。針對臺北富邦勇士隊昨（17）日發布嚴正聲明，強烈抗議桃園璞園領航猿在G6賽前臨時註冊新洋將米爾納（Cole Milner）違反「48小時規章」，PLG聯盟副執行長陳建州今日受訪，公開向富邦勇士球團及所有球迷鄭重致歉。陳建州坦言規章確實不夠完善、存在灰色地帶，但按照現行制度，米爾納今晚「確定可以出賽」。本次風波的導火線，在於賽務章程第《35.2》條的「48小時調整註冊限制」，條文明確規定未於比賽日登錄截止前48小時提出申請調整註冊之球員，不得於該場比賽登錄。然而，領航猿與聯盟在總冠軍賽期間的操作，卻成了一場羅生門。領航猿球團在6月16日總冠軍賽G6開打前僅僅10分鐘，突然向聯盟遞交賽務申請，宣布註銷原洋將葛拉漢、並同步註冊新洋將米爾納。依照聯盟事後的賽務解釋，由於G6的出賽名單是依據「48小時前」的註冊名單確認，因此當時已被註銷的葛拉漢仍具有該場出賽資格；另一方面，新洋將米爾納在完成註冊手續後，扣除48小時的緩衝轉換期，則剛好能在今晚的G7生死戰解禁，取得出賽資格。勇士球團對此提出強烈質疑，認為在葛拉漢還能打、米爾納又完成註冊的這48小時過渡期內，領航猿陣中在實質上形同擁有了「4名外籍球員」，這已明顯違反聯賽編制上限3名的硬性規定。面對富邦勇士提出的三大質疑，包括違反「48小時調整註冊限制」及「外籍球員限額3名」等疑慮，陳建州今日受訪時神色凝重地表示：「今天按照規章制度確實是可以打的。賽務同仁都是按著現有的規章制度去受理球團申請，一切符合規章上面的做法。但確實是有瑕疵，過程中有太多沒有寫清楚的地方，我們一定會積極改進。」陳建州指出，爭議的根本原因在於PLG今年取消了註冊大限，後續延伸出的配套措施在規章上都沒有寫得非常清楚，因而產生許多模糊的灰色地帶。當球團、聯盟與球迷的認知出現落差時，自然就會引發軒然大波。對於富邦勇士在爭冠關鍵時刻還要為了賽務規章發聲明抗議，陳建州言談中滿是抱歉：「對勇士球團感到非常不好意思，除了練球比賽之外，還要讓他們去煩心這個事情；對領航猿也一樣，大家都在全力準備Game 7。身為聯盟負責人，我虛心接受各界的批評。」當被媒體問及是否有任何補救方式時，陳建州無奈表示，事情已經發生，最好的補救就是「在往後的日子裡不要再發生」。他承諾聯盟會積極優化規章制度，目標是做到「球團很清楚、球迷一看就懂」，讓各球隊未來能百分之百信任聯盟，並專注在訓練與比賽中。陳建州強調，網路世代的紛紛擾擾在所難免，聯盟賽務團隊確實在僅有的規章下盡力執行，若有瑕疵一定會持續優化。他由衷希望大家能將注意力重新帶回今晚的球場上，「聯盟與球團、球員和球迷是生命共同體，我很在乎球迷的感受。希望大家把專注力回到今晚精彩的Game 7，一起幫兩隊加油。」