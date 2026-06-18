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四大指標 台灣經濟表現較去年進步5名

瑞士洛桑管理學院（IMD）今（18）日公布「2026年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在70個受評比國家中排名第4名，較去年進步2名，創下自1997年納入評比以來最佳成績；在人口超過2,000萬人的經濟體中，連續6年蟬聯世界第1，展現台灣在全球經貿環境高度不確定下，仍具備優異的經濟韌性與國際競爭力。IMD指出，在地緣政治風險升高及經濟碎片化趨勢加劇下，各國競爭力已不再僅取決於成本、規模或創新能力，而更仰賴體制公信力、調適能力及韌性。台灣憑藉穩健的民主治理、完整的產業生態系、領先的科技創新實力及高度靈活的企業經營能力，在本次評比中持續展現亮眼成果。IMD世界競爭力評比涵蓋「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」四大面向，為衡量各國整體經濟體質、治理能力、企業經營環境及長期發展條件的重要國際指標。四大指標中，我國「經濟表現」較去年進步5名，為整體排名提升的主要動能；「政府效能」進步2名至第6名；「企業效能」維持全球第4名；「基礎建設」維持全球第10名。整體而言，我國共有30項評比指標名列全球前3名，充分反映台灣在科技研發、產業競爭力、企業治理及人才素質等方面的長期優勢。IMD評比公布新聞稿中，特別讚揚台灣在四大面向競爭力指標中均呈現顯著進步或維持穩健，進而帶動整體排名攀升