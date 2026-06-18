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中東局勢雖傳出降溫，但貨櫃航運市場仍未見明顯鬆動。最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）18日公布，指數上漲136.47點至3121.69點，單周漲幅4.57%，且已連續8周走高。四大主要遠洋航線同步上漲，顯示市場運價仍維持強勢。物流業者指出，先前市場一度認為美國與伊朗停戰、荷姆茲海峽恢復通行後，可能讓航運壓力下降，但實際上，全球貨櫃市場的核心問題仍在供給吃緊。現階段船舶調度、空櫃配置與艙位供應都仍偏緊，並非單一地緣政治事件緩和後就能快速改善。遠東到美西每40呎櫃運價升至5683美元，單周大漲582美元，漲幅達11.4%；遠東到美東每40呎櫃運價也來到6873美元，較前一期上漲552美元，周漲幅8.7%，都改寫近期高點。歐洲線，遠東到歐洲每20呎櫃運價為3158美元，單周增加94美元，漲幅3.06%；遠東到地中海每20呎櫃報4260美元，周漲88美元，漲幅2.1%。近洋航線則相對平穩，遠東到東南亞每20呎櫃小漲7美元，日本關東與關西航線持平，遠東到韓國航線則上漲27美元。業者分析，全球供應鏈也仍面臨船期延誤與艙位不足問題，貨主為避免出貨受阻，只能提前搶艙，進一步推高市場報價。至於荷姆茲海峽恢復通行，雖然有助部分船舶陸續脫離中東區域壓力，但並不代表貨運需求會同步降溫。業界認為，中東後續若恢復正常貿易活動，戰後重建、企業補庫存與民生消費需求都可能浮現，建材、機械設備及日用品等貨量反而有機會增加，帶來新的運輸需求。