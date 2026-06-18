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AI是吃電怪獸，經濟部今（18）日公布「114年度全國電力資源供需報告」，針對外界關心AI資料中心（AIDC）高速成長也是未來全國用電量大增的推手，經濟部指出，預估在2035年以前，AIDC的申請用電量大約在1.2GW左右，為此，經濟部也準備了2G到3G電力，供應未來IDC申請，「不怕AI用！」經濟部表示，AIDC預估大概接近會有1.2GW的用量，現在經濟部目前電力還有一些餘裕，還可以再準備2G到3G的申請量，因此，各界關心未來可能會有AIDC導致用電大爆發的問題，已經都準備好了，也會照部長指示的都有寬列。經濟部強調，會持續觀察AIDC申設的進度，供需報告也一樣會每年持續性滾動檢討，基本上就是觀察資料中心的用電模式和申設模式。以電子零組件為例，它從申設到申請用電，第一次開始用電，用電多久會做一次調整，都有一個行為模式，「基本上我們都有模式在預測當中。」另一方面，媒體問到去年經濟部下修全國用電預估至1.7%，質疑是AI資料中心建設都出走海外，對此，經濟部直言，下修1.7%並非AIDC出走，是去年初受到美國關稅影響，加上中國生產過剩等因素，一些業者對擴產、用電量都處於不確定、觀望的態度，因此，去年就「比較保守」估1.7%。而今年看到產業、市場環境等都已經穩定，業者有信心。例如，去年估1.7%的時間是在9月，當時股市是在22000點，今年已經達到4萬多點，所以整體信心恢復的情況下，今年估看到2.5%，主因也就是半導體產業等的用電需求。