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▲女粉絲和李東海「邂逅」後，拍下男神獨自離去的背影。（圖／網友Cherryi 🇹🇼🇲🇴授權提供）

▲李東海13日參加在台北小巨蛋舉辦的「第21屆KKBOX風雲榜」，受邀擔任海外風雲大使，不僅與韋禮安合唱，更壓軸帶來個人Solo初舞台。（圖／記者林柏年攝）

韓團Super Junior成員李東海擁有英俊五官、壯碩身材，一雙明亮的大眼睛電力十足，為演藝圈公認的「天然帥哥」，近日有女粉絲在韓國買東西時，一抬頭不小心撞到一名高大帥哥，細看居然是李東海本尊，對方說了「小心」2字，讓女粉絲心中小鹿亂撞，大批E.L.F.聽了這段奇遇，大呼：「這什麼浪漫的情節！」一名女粉絲「Cherryi 🇹🇼🇲🇴」近日在社群平台分享，她到韓國聖水洞逛街血拚，傍晚前往當地知名的祖傳三代馬鈴薯排骨湯用餐，正在餐廳門口研究如何排隊時，一抬頭意外撞到一位男子，沒想到，定睛一看竟然是自己的偶像李東海本人。女粉絲說，東海看了她一眼，然後用溫柔的口氣說「小心」，接著便離開現場，身邊沒有經紀人或任何工作人員陪同，原PO幽默地說：「突然聽得懂韓文！結論是我應該撞上去的！」該篇貼文發布2天累計26萬觀看次數，許多E.L.F.湧入留言：「這小朋友這麼晚了一個人在路上走...（綁走）」、「他到底為什麼可以常常一個人在路上晃？！這是什麼平民王子」、「應該立刻暈倒在懷裡」、「到底是什麼轉角遇到愛的偶像劇」、「天啊太幸運！謝謝祖傳馬鈴薯排骨湯」、「根本韓劇情節！」女粉絲向《NOWNEWS今日新聞》表示，因為事件發生的過程太過突然，自己沒時間反應，所以也沒有與李東海合照，只拍下他漸漸離去的帥氣背影，甚至前兩天才在台灣看了偶像在KKBOX風雲榜的演出，「我不敢相信，真的太戲劇化了！」