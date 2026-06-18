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▲海外熱門MANGOS概念ETF規模、績效表現。（圖╱法人提供）

全球AI投資風潮持續擴大，華爾街投資人開始關注由Meta Platforms、Anthropic、輝達、Google、OpenAI與SpaceX組成的下一波AI新明星隊，而與MANGOS概念相關的海外股票ETF規模、績效跟著水漲船高。CMoney統計，截至17日止，6檔MANGOS概念海外股票ETF上半年來規模新增約1034億元，而這6檔ETF上半年來都有兩位數以上報酬。Meta Platforms、Anthropic、輝達、Google、OpenAI與SpaceX組成的AI新明星隊，核心業務皆聚焦於前沿AI模型開發、掌握AI晶片、算力及能源等關鍵基礎設施，被視為未來AI生產力革命的核心參與者，也推升相關美股買氣夯。根據CMoney統計，截至17日止，今年以來規模成長前10大的海外股票ETF名單中，符合MANGOS概念的AI算力、電力基建、太空經濟3大主題ETF共計6檔，其中，非科技類方面，新光美國電力基建（009805）與第一金太空衛星（00910）兩檔最吸金，上半年來規模分別新增68.33億元、67.43億元最多。科技類方面，由富邦NASDAQ、國泰費城半導體、國泰臺韓科技三檔ETF出頭，年初以來規模成長逾百億元，整體來看，6檔海外MANGOS概念ETF規模上半年來強力吸金，規模新增約1034億元，同時各檔MANGOS概念ETF績效不俗，上半年來都有兩位數以上報酬。新光美國電力基建ETF投資團隊表示，全球大型雲端服務業者（CSP）持續上修資本支出，顯示AI需求仍處於高速成長階段，唯今年以來美股主要科技股價衝高，高估值迫使部分資金獲利賣壓湧現，當美科技股震盪擴大，美電力股擁有低估值優勢，加上電力公用事業具防禦特性，與兼顧AI+能源雙成長題材，可作為美股長線避險型標的，亦是符合MANGOS概念的最佳防禦資產。台新投信強調，從代理AI到實體AI階段，全球「AI+產業」將進入「電力決勝」的地獄階段，全球科技巨頭從大搶算力，紛紛轉向全力搶佔電力資產，包括美國大型電力公司新紀元能源（NextEra）啟動併購道明尼能源（Dominion），表示美國電力公用事業出現新整併潮，反映AI用電饑渴。而009805兼具AI成長題材與穩定現金流特性，可全面捕捉美股「MANGOS」新牛市行情。