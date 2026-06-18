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▲王祖賢衣帽間的衣櫥占滿兩面牆，主臥室落地窗可遠眺山海景色，還有寬敞的玻璃禮佛室。（圖／翻攝自王祖賢小紅書）

▲王祖賢坐在椅子上翹腳喝飲品、吹海風，相當愜意，浴室則和梳化間結合。（圖／翻攝自王祖賢小紅書）

「永遠的聶小倩」、傳奇巨星王祖賢21年前拍完唯一一部大陸片《美麗上海》後宣布息影，之後定居加拿大潛心修佛，近年在當地創業開設艾灸館，今（18）日她分享影片，透露將赴矽谷出差一個月，拓展艾灸事業，打包行李時曝光溫哥華台幣上億元的豪宅內部，不僅有透明禮佛室、大型衣帽間，陽台還可以眺望海景，十分享受。小紅書發布的影片中，王祖賢先到衣帽間挑選夏天的服裝，可見巨大的衣櫥占滿兩面牆，接著她到主臥室整理粉色系的行李箱，一旁偌大的落地窗灑進自然光，遠眺可見山海景色，王祖賢走到客廳時，可看到一間用透明玻璃組成、空間很寬敞的小佛堂。王祖賢引導鏡頭到陽台外頭，雖然坪數不算大，但仍放置長形藤椅，她坐在椅子上翹腳喝飲品、吹海風，相當愜意，王祖賢再走進平常塗塗抹抹的地方，只見浴室和梳化間結合，建材為大理石，裡面除了有大浴缸，還有兩面大鏡子，桌上則有瓶瓶罐罐，她依序將精華液、隔離霜、口紅、除皺霜、洗髮精、護髮素、面霜等保養用品收拾好。粉絲透過Vlog一窺王祖賢的私人宅邸，紛紛留言：「佛堂是專門做的空間，好棒」、「哇！妳家的風景太漂亮了」、「原來這是王祖賢的家」、「好羨慕女神的家裡可以眺望高樓遠方」、「房子好大，衣服好多」、「第一次看到姐姐的家，喜歡！」王祖賢的個人資產傳聞高達約300億元新台幣，驚人身價來自於她當紅時期超過60部電影的片酬累積，還有美國、加拿大、香港、台灣等地的物業投資，以及精準的理財規劃，劇傳她37歲就財富自由，本人也曾經在受訪時坦言：「我現在手裡的錢是一輩子都花不完的。」