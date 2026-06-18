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鋰鐵電池正極材料廠立凱-KY近期股價波動劇烈，今（18）日公告5月自結，歸屬母公司淨損2523萬元，較去年同期虧損2734萬元收斂，但仍未轉虧為盈，單月每股淨損0.37元。立凱近期因傳出和特斯拉合作LFP材料供應鏈題材受到市場追捧，股價自11日起連續5根漲停。18日一度衝上41.2元，不過終場下跌1.1元，跌幅2.68%，收在39.9元。全球鋰電池供應鏈長期由中國廠商主導，不過在美中科技戰與地緣政治風險升高下，客戶開始尋找中國以外的替代供應來源，立凱因具備LFP鋰電池正極材料製造技術與相關專利，被視為潛在受惠業者。立凱日前2.8億元現金增資案，用於充實營運資金及購買機器設備，傳出在南台灣建置年產5萬噸LFP前驅體新產線，主要用於執行北美客戶合約，預計2027年開始出貨。不過，針對市場傳出公司打入特斯拉供應鏈、接獲長期大單等說法，立凱電先前已發布重大訊息澄清，相關報導並非公司發布，且公司不評論單一客戶對象與業務內容。公司也強調，與北美客戶簽訂的是生產訂價協議，並非確定訂單；公開說明書所揭露的未來出貨量與營收金額仍具不確定性，投資人應審慎評估風險。