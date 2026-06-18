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▲葉子楣赴檳城為投資的飯店造勢，下個月中將過60歲生日的她也提前跟眾人慶生。（圖／翻攝自香港電影懷舊微博）

香港「元祖波神」葉子楣（本名葉蘇群）80、90年代以傳聞中的36F罩杯闖蕩影壇，成為一代傳奇艷星，淡出演藝圈多年的她，近來進軍商界，日前飛到馬來西亞檳城為投資的飯店造勢，下個月10日將過60歲生日的葉子楣也提前跟眾人慶生，年屆花甲的狀態備受粉絲關注。據港媒《香港01》報導，葉子楣出席馬來西亞舞蹈聯合會11周年紀念晚宴，順道為她參與經營的第二間飯店舉行開幕儀式，當晚宴會上，近600位賓客一起為葉子楣唱生日快樂歌，慶祝她的60歲大壽，葉子楣感恩地說：「生日願望是身體健康，心想事成，要有計劃才能有將來，我希望事事順利，人生的下半場要活得精彩。」曝光的照片中，葉子楣穿馬國傳統服飾現身，在自己投資的飯店宣傳海報上簽名，可見奔60歲的她，身材依舊前凸後翹，保養得還算不錯，她表示，近年大部分的時間都投入商業領域，但未來若遇到合適的劇本與理想角色，當然會考慮接演，「如果能兼顧酒店事業和演藝工作，雙線發展其實也不錯。」外型冶豔的葉子楣，1990年接拍首部三級片《聊齋艷譚》，隔年以《玉蒲團之偷情寶鑑》一脫成名，成為當代最紅艷星，但隨後傳出與脊骨神經科醫師呂錫照交往，逐漸淡出影視圈，直到近年才偶爾出現在大眾視野。葉子楣當年以F級豐胸、20吋柳腰紅遍陸港台，為香港艷星中代表人物，雙峰雄偉的她，拍過不少清涼戲，不過業界都知道，葉子楣有3點不露的演出前提，對此，她曾經表示，要把這3處私密部位留給未來丈夫，儘管片商開天價片酬請她「為戲解放」，葉子楣都無動於衷。