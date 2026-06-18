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國泰投信旗下8檔基金因投資世芯-KY，誤踩利害關係人交易規範，國泰投信發布聲明表示，公司是在例行檢視中發現，董事郭明鑑同時擔任世芯-KY獨立董事，導致部分基金投資標的未符合相關規定。國泰投信表示，相關持股已於1月20日全數出清，並將重新核算影響期間各基金損益，若投資人有短少，將加計利息全額補償；若有溢領，則不會追回。起因為郭明鑑為國泰投信董事，並自2025年5月起擔任世芯獨立董事，依《證券投資信託基金管理辦法》規定，基金不得投資與投信有利害關係公司所發行的證券。不過，國泰投信旗下部分基金在相關期間仍持有世芯股票，因此必須進行檢視、出清與補償作業。國泰投信表示，本次處理將採取「從優原則」，補償與衍生成本全數由國泰投信負擔，不會影響各基金淨值、基金資產及受益人權益，也不涉及基金契約所定暫停計算淨值、重大錯誤更正或其他依法應辦理的特殊事項。國泰投信說明，將於6月23日寄發通知信函給受影響受益人，通知對象也包含銷售機構，銷售機構會同步通知旗下受影響投資人。補償款項預計6月29日匯出，實際入帳時間則會依申購管道及銷售機構不同而有所差異。若出現退信或退匯，國泰投信表示將主動聯繫投資人，持續完成後續作業。此次涉及8檔基金，包括國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金及國泰台灣高股息基金。除一般基金外，國泰投信代操的全權委託帳戶也受到影響。金管會指出，國泰投信先前已向證期局通報相關情況，全委部分因契約限制不得買賣該股票，後續已出清持股並處理損失，財報中也已揭露認列賠償金額4.54億元。金管會表示，此案涉及內控疏失，後續將依法處理，國泰投信確定會受處分，依法可裁罰60萬元至300萬元。金管會也證實，國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川已到金管會說明。國泰投信則在聲明中表示，對本次事件深表歉意，將虛心檢討並配合主管機關辦理後續事項，未來也會強化投資管理、檢核作業與相關流程，避免類似情況再次發生。