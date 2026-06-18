我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年球季結束就退役的林志傑今日迎來生涯最終戰。（圖／富邦勇士提供）

▲盧峻翔決勝節挺身而出，率領航猿勇奪二連霸。（圖／領航猿提供）

PLG冠軍系列賽今（18）日迎來最終第7戰，同時也是「野獸」林志傑的生涯最終戰。在滿場5900名觀眾面前，領航猿最終以107：81成功二連霸。本季結束即將引退的林志傑在生涯最終戰沒有先發，全場只得2分，遺憾無緣率領勇士在生涯最後一年奪下最後一座金盃。上賽季領航猿與勇士同樣在冠軍賽鏖戰至G7，最終由領航猿在主場拋下橘色彩帶。本季領航猿再度以例行賽龍頭的身份闖進冠軍賽。原本外界預期會是一面倒的局面，不過勇士展現十足韌性，在林志傑最後一舞的氣勢加持下，一路跟衛冕軍僵持到搶七大戰才能分出勝負。總冠軍賽G7現場眾星雲集，剛在CBA奪冠的劉錚以及中華隊老大哥陳盈駿都現身桃園巨蛋。開賽雙方打得有來有回，火線回歸的古德溫以及領航猿一哥盧峻翔都各自在外線開火。首節末段，領航猿一度拉出7：0的攻勢，讓球隊始終保持5分以上的領先，首節結束領航猿暫時以26：18領先。次節在你來我往下，領航猿始終保有5分以上的優勢。半場哨音響前，伯朗接獲白曜誠的傳球砍進一記壓哨三分，率領領航猿半場以54：39大幅領先勇士。勇士半場僅有霍力飛1人得分上雙，反觀領航猿伯朗以及丁恩迪各自進帳12分與10分，冠軍系列賽首次登場的米爾納也有9分進帳。雙方易籃再戰後，古德溫雖然先幫勇士砍進一記外線，不過盧峻翔接著又砍進一記關鍵外線，不只桃園巨蛋屋頂快被歡呼聲掀翻，盧峻翔本人也嗨到跳起來。不料，第三節剩下1分15秒時，伯朗在防守時與古德溫撞在一起，落地時腳踝似乎有點不舒服，雖然他依然還能自己走動，還是替這場搶七大戰埋下未知的變數。三節結束，領航猿還是以79：67雙位數領先勇士。決勝節勇士命中率依舊低迷，反觀領航猿本土一哥盧峻翔挺身而出，個人單節砍下14分的同時也點燃全場氣勢。最終領航猿就在滿場5900名球迷面前，以107：81勇奪二連霸金盃，勇士無緣上演下剋上奇蹟。本季結束就要引退的林志傑在生涯最終戰沒有先發，全場只得2分，最後一節退場時全場還是報以「野獸」熱烈的歡呼。古德溫則攻下破天荒的44分，他個人第三節狂砍26分也破了總冠軍賽的單節紀錄，原紀錄為林書緯的19分。