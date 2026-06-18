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PLG總冠軍賽G7今（18）日晚間落幕，臺北富邦勇士最終不敵桃園璞園領航猿，無緣在林志傑球員生涯最後一戰捧起總冠軍金盃。賽後記者會上，這位台灣籃壇傳奇正式為長達20多年的職業生涯畫下句點。相較於退休本身，林志傑坦言最讓他感到遺憾的，並不是告別球員身分，而是沒能與隊友一起完成奪冠的目標。在記者會的最後，林志傑想為自己的職業生涯留下「堅持」兩字。雖然在球場上不會再出現他的身影，但野獸的精神將會深深烙印在每一位台灣球迷的心中。「其實沒有去想說這真的是最後一場比賽。」林志傑賽後神情平靜地表示，「沒有贏到總冠軍，對我來講思緒會更多一點。我比較遺憾的是我們沒有共同拿下這個目標，而不是退休這件事情。」回顧過去兩個賽季，林志傑坦言一路走來並不容易。隨著年齡增長，加上去年遭遇傷勢困擾，他花了相當長的時間投入治療與復健。即便如此，他仍選擇咬牙堅持，希望能夠幫助球隊再度挑戰冠軍，「從去年開始其實就很困難，受傷之後也花了很多時間恢復。這段路真的蠻辛苦的，但自己還是堅持下來了。」談到總冠軍賽失利，林志傑認為系列賽最關鍵的轉折點，還是在勇士主場錯失的那場勝利。他坦言球隊其實非常接近總冠軍，但最終還是差了臨門一腳，「真的很可惜，我覺得那場比賽差一點就把它贏下來了。今天不管什麼原因，領航猿確實打得比我們更好，也更努力，恭喜他們拿下第二座總冠軍。」雖然球員生涯正式落幕，但林志傑的心還是掛念著富邦勇士的未來。他未來將不再以球員身分參與球隊事務，因此最希望年輕世代能夠從連續兩年的失敗中汲取教訓，重新成長，「我希望他們要花兩倍的努力，去看看自己還有哪些地方需要提升。這兩年對大家來說都是很好的課程，我相信這些教訓他們都會記在心裡。」林志傑更期盼勇士能夠重新站起來，再次打造屬於球隊的冠軍文化與王朝，「希望明年開始能夠好好進步、好好反彈，幫富邦勇士再拿下屬於我們的冠軍，屬於我們的王朝。」從SBL時代到CBA征戰，再到返台披上富邦勇士戰袍，林志傑陪伴台灣籃球走過不同世代，也見證職籃環境的變遷。他坦言當年選擇加入富邦，正是因為被團隊文化與競爭氛圍吸引，而這樣的精神也是他希望能夠繼續傳承下去的價值。賽後記者會尾聲，林志傑用一句話總結了自己的職業生涯。被譽為「野獸」的台灣籃球傳奇沒有長篇大論、沒有猶豫，只留下最簡單卻也最符合他生涯寫照的兩個字：「堅持。」或許林志傑沒有童話般的冠軍結局，卻用20多年如一日的拚搏與熱愛，完成屬於野獸的傳奇篇章。