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AI伺服器需求持續擴大，記憶體供應吃緊情況也從HBM、DRAM延伸到NOR Flash。據《電子時報》報導，輝達新一代Vera Rubin平台預計下半年開始放量，記憶體業界傳出，華邦電NOR Flash將配合客戶時程正式切入輝達供應鏈，後續有機會在該平台取得重要供貨比重。對相關傳聞，華邦電表示，不評論單一客戶。不過公司先前曾指出，AI資料中心、邊緣AI運算與智慧終端需求升溫，已讓記憶體產業出現結構性供不應求，缺貨並不只侷限於DRAM，NOR Flash與NAND Flash同樣供應偏緊。隨AI伺服器機櫃規模變大，交換器、網路介面卡等連網元件增加，單一系統需要搭載的NOR Flash數量跟著放大。業界估計，Vera Rubin平台單一機櫃可能需要超過600顆NOR Flash，明顯推升高容量產品需求。報導指出，過去輝達AI平台主要採用美光NOR Flash，但隨AI伺服器建置數量快速增加，既有供應量已難完全支應。另一方面，美光近年資源更集中在HBM與高階DDR5，對NOR Flash擴產相對保守，也讓華邦電等供應商取得補位機會。