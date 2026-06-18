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味全龍7：0樂天桃猿

中信兄弟5：4富邦悍將

統一獅7：1台鋼雄鷹

▲王威晨今日敲出雙安貢獻3打點，獲選單場MVP。（圖片提供/中信兄弟）

▲獅帝芬繳出6局僅失1分的優質好投，獲選單場MVP。（圖片提供/統一獅）

中華職棒今（18）日三地開打讓上半季季冠軍爭奪戰正式進入白熱化，戰績龍頭味全龍靠著洋投伍鐸壓制與打線後段發威，7：0完封樂天桃猿。且因富邦悍將4：5不敵中信兄弟，讓龍隊的封王魔術數字一口氣降至M2，最快明（19）日就能在桃園球場拋下紅色彩帶。賽前處於淘汰邊緣的統一獅雖然7：1大勝台鋼雄鷹，但因為和龍隊同時贏球，導致獅、鷹兩隊的淘汰指數雙雙歸零，攜手退出上半季爭冠行列，全聯盟僅剩富邦悍將還保有一線生機。味全龍作客樂天桃猿主場，前4局雙方上演投手戰，5局上龍隊打破僵局，兩出局後蔣少宏揮出二壘安打，隨後劉俊緯補上適時安打送回第1分。6局上，龍隊攻勢再起，劉基鴻率先擊出二壘安打，隨後朱育賢瞄準樂天先發投手魔爾曼的失投球，一棒掃出右外野兩分砲，除將比分擴大至3：0，也並列聯盟全壘打王。龍隊隨後在7、8兩局發動高效率打擊，包括王順和在8局上敲出清壘的2分打點三壘安打，終場龍隊就以7分之差大勝。位居次席的富邦悍將今日作客洲際球場對決中信兄弟，雙方上演激烈拉鋸戰。悍將在1局上就靠著董子恩的安打串聯先馳得點。3局下兄弟發動反攻，高宇杰、張士綸、岳政華相繼上壘攻佔滿壘，王威晨關鍵一擊敲出2分打點安打，2：1取得超前。4局上悍將攻勢再起，蔡佳諺與董子恩接連敲出帶有打點的安打，以3：2要回領先。然而4局下兄弟展現韌性，攻佔滿壘後靠著滿壘保送與高飛犧牲打，再度以4：3超前。6局下王威晨補上關鍵安打為兄弟追加保險分。儘管悍將在9局上最後反攻從兄弟終結者李振昌手中追回1分，但最終以4：5吞敗。至於台南亞太一戰，統一獅在主場迎戰台鋼雄鷹。獅隊此役打線大爆發，痛擊雄鷹先發洋投後勁攻下6分，加上自家先發獅帝芬繳出6局僅失1分的優質好投，終場以7：1帶走勝利。然而由於龍隊在桃園順利取勝，獅隊與雄鷹的淘汰指數直接歸零，形成了「獅隊贏球卻與對手一同出局」的無奈場面。