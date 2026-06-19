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▲海巡署派遣「蘭嶼艦」上前併航監控，遭我方強勢警告後，該船隨即以15節的航速向北駛離。（圖／海巡署提供）

中國侵擾手段又有新花招！中共官媒新華社今（18）日報導，自然資源部指派「向陽紅22」科研船，在台灣東部專屬經濟海域進行所謂的海洋環境調查。對此，我國海巡署發出嚴正駁斥，譴責中方假借科學調查之名，行霸權擴張之實，已嚴重違反國際公約，並強調海上情勢密切掌握中。海巡署指出，這艘中國科研船自本月10日從舟山出港後，便沿路在日本宮古島、蘭嶼及與那國島周邊海域來回穿梭。晚間8點多，「向陽紅22」已航行至我國花蓮東方41浬處。海巡署在第一時間派遣「蘭嶼艦」上前併航監控，並透過無線電廣播警告，強調該海域為中華民國專屬經濟海域，中方不享有任何主權權利，遭到我方強勢警告後，該船隨即以15節的航速向北駛離。中方頻繁利用公務船及科研船進行海上騷擾，海巡署重申，中華民國臺灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬。依據《聯合國海洋法公約》我國對該海域擁有絕對的管轄權，不容許中方藉事藉端破壞區域和平。海巡署強調「海巡在，主權就在」，未來將持續採取一切必要手段，強勢驅離非法船隻，堅定捍衛國家海域安全。