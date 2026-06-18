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國內爆發大規模銀行行員涉嫌收受回扣弊案，檢警調查發現，地政事務所涉嫌向銀行業務人員提供不當利益，以承攬不動產抵押權設定的代書作業弊案，金管會銀行局今 (18) 日也證實，在6月16日及6月17日陸續接獲共計13家銀行通報重大偶發事件，銀行必須在7個營業日內、即6月29日前提交相關報告。銀行局副局長張嘉魁今日指出，在6月16日、6月17日陸續收到13家銀行通報重大偶發事件，主要是檢警單位調查某地政事務所，發現涉及向銀行業務人員提供不當利益，以承攬不動產抵押權設定的代書業務，涉及約60名行員，並到分行進行調查。張嘉魁表示，由於此案已進入司法調查程序，13家銀行也已通報重大偶發，金管會相當重視，依規定銀行最晚須在6月29日提交相關報告。張嘉魁強調，金管會已要求國銀依規定訂出內部管理規範，禁止行員收受任何形式的回扣與佣金，初步掌握此案屬個別從業人員沒依銀行規範所致，金管會將督導銀行全面徹查，強化員工教育訓練與法治觀念宣導，也已要求銀行公會訂出銀行業行為與文化管理指引，盼強化行員的行為管理。