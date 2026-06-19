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▲鵜鶘隊近期透露出希望重返選秀會首輪的強烈意願，而目前手上握有首輪第11順位選秀權，且擁有未來多枚首輪籤的勇士隊，順理成章地成為了理想的交易夥伴。（圖／美聯社／達志影像）

▲墨菲作為聯盟中最搶手的側翼籌碼，不僅受到勇士青睞，據報導，底特律活塞隊與印第安納溜馬隊也已積極加入爭奪戰。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊長期關注的補強目標──紐奧良鵜鶘隊全能側翼墨菲（Trey Murphy III），似乎終於迎來了轉機。根據ESPN記者史拉特（Anthony Slater）的最新報導，向來將墨菲視為非賣品的鵜鶘隊，在即將到來的選秀會前夕，態度出現了微妙的轉變，他可能不再是非賣品，不過灣區也必須面對底特律活塞與印第安納溜馬等球隊的競爭，並不保證能搶到他。過去幾個賽季，勇士隊始終認為現年25歲的墨菲是史蒂夫·柯爾（Steve Kerr）體系中的完美拼圖，他具備頂級的三分投射與防守能力，且合約對球隊極具彈性。但礙於鵜鶘隊先前的強硬態度，談判進度一直停滯。據消息來源指出，鵜鶘隊近期透露出希望重返選秀會首輪的強烈意願，而目前手上握有首輪第11順位選秀權，且擁有未來多枚首輪籤的勇士隊，順理成章地成為了理想的交易夥伴。對於鵜鶘總經理杜馬斯（Joe Dumars）而言，究竟該將這位經驗豐富的即戰力球員轉化為選秀籌碼，以符合球隊長遠重建的規劃，將是近期決策的關鍵。雖然交易管道看似開啟，但勇士隊想要拿下墨菲並不容易。史拉特指出，單憑第11順位選秀權顯然不足以打動鵜鶘。勇士隊雖有多枚選秀籤，但將其全數投入單一球員交易的風險極高。此外，薪資配平亦是難題。除了波爾津吉斯（Kristaps Porziņģis）的簽換交易可能性外，若要達成協議，勇士隊可能被迫送出波傑姆斯基（Brandin Podziemski）或是年輕戰力莫迪（Moses Moody）。特別是莫迪目前正處於髕骨肌腱撕裂的復健期，這也為交易增添了不確定性。墨菲作為聯盟中最搶手的側翼籌碼，不僅受到勇士青睞，據報導，底特律活塞隊與印第安納溜馬隊也已積極加入爭奪戰。這種多隊競爭的態勢，勢必會大幅推高墨菲的身價。對於勇士隊而言，若無法端出讓鵜鶘滿意的報價，這條補強之路將變得極其嚴峻。選秀會將於6月23日舉行，距離決定命運的時間點已所剩無幾。若鵜鶘隊執意在選秀會前重返首輪，勇士隊能否掌握這次難得的機遇，成功將這位夢寐以求的側翼帶回金州，將是球團在休賽季能否重返爭冠行列的關鍵一役。