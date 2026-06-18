我是廣告 請繼續往下閱讀

P. LEAGUE+年度總冠軍賽今（18）日落幕，臺北富邦勇士隊在生死第七戰以81：107不敵桃園璞園領航猿，遺憾與冠軍獎盃擦身而過。賽後記者會上，勇士總教練許晉哲除了為賽季做出總結，同時驚吐因為執教壓力導致身體健康亮紅燈，希望下個賽季能再度退居幕後、重啟接班的計畫。談到這個跌宕起伏的賽季，許晉哲直言，全隊最大的遺憾並非輸掉比賽，而是沒能為傳奇球星林志傑的最後一個球季，畫下最完美的句點。「我們全隊都有一個共同目標，就是想把冠軍送給傑哥當退休禮物。」許晉哲自今年3月重掌兵符以來，一路上帶領球隊在逆境中調整，最終殺進搶七生死戰。雖然結果未盡人意，但他對子弟兵的拚勁充滿驕傲：「我跟球員講，我們真的有拼過。有拼過，就不應該有任何遺憾。」 隨後他更特別向即將高掛球鞋的林志傑致敬，「謝謝傑哥這麼多年來，對台灣籃球以及富邦勇士的努力與貢獻。」隨著賽季結束，富邦勇士在休賽季即將迎來陣容與教練團的大洗牌。除了林志傑將改任球團副領隊，當初季中臨危授命再度接下總教練職務的許晉哲，未來的動向也成為各界焦點。許晉哲坦言，身兼領隊、總教練以及籃協選訓委員召集人，讓他分身乏術，過大的壓力更直接摧殘了他的健康。「大家知道我其實2年前就選擇交班，所以我當然是希望有人可以回來啦。」 許晉哲直言，他希望吳永仁能回歸，自己則回到純領隊的職務來幫助球隊，「我還是希望要交班，可是至於會不會是有個人，還是要看球團的決定。」許晉哲坦承，兩年前之所以想交接就是出於健康考量，「我只要有壓力，腸胃問題就會很嚴重，接任總教練後瘦了10公斤。」 雖然重回第一線後腸胃毛病又犯、整個人瘦了4公斤，但他仍表示：「既然接了就要想辦法，把工作做好。可是球隊有困難，我當然必須要跳出來。」對於接下來是否續任總教練，許晉哲透露這是一門艱難的課題，「這對我來說也是很難的決定，就如果球隊需要，那我是不是要繼續？」 由於太太與家人其實都不太願意看到他因高壓損害健康，他強調：「我還是要跟公司先討論看看，看看公司的想法。」 接下來將會與老闆及家人進行評估，才會決定勇士隊未來的掌舵人選。