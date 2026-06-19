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根據ESPN資深記者麥克梅納明（Dave McMenamin）報導，隨著自由市場即將開啟，洛杉磯湖人隊與超級巨星詹姆斯（LeBron James）的去留問題再度成為焦點。儘管雙方續約的意願濃厚，但消息指出，湖人隊在合約規劃上，預計將不會提供詹姆斯合約上限的頂薪報價，極有可能給出年薪在2000萬至3000萬美元之間的方案。儘管詹姆斯在場上的影響力依舊是聯盟頂尖水準，且上個賽季年薪高達5300萬美元，但據多位聯盟內部人士分析，湖人隊無意給出最高可達3年1.82億美元的頂薪合約。球團目前的策略方向，傾向於提供一份更具彈性、對球隊財務友善的合約。相關報導指出，湖人隊正設法平衡球隊的薪資空間與陣容深度。目前，湖人隊的戰力規劃正處於過渡期，必須在「詹姆斯時代」的即戰力需求，以及以27歲球星唐西奇（Luka Doncic）為核心的「唐西奇時代」之間取得平衡。相較於過往完全圍繞詹姆斯建隊，湖人隊目前的陣容調整策略顯然更傾向於照顧唐西奇的發展需求。目前市場傳聞指出，湖人隊極可能提出一份年薪落在2000萬至3000萬美元區間的續約方案。這種結構能讓球隊在保留這名傳奇球星的同時，騰出更多薪資空間以因應後續的戰力補強，並處理如里夫斯（Austin Reaves）等其他球員的合約狀況。儘管如此，這項談判仍存在變數。現年41歲的詹姆斯在職業生涯中從未主動大幅降薪，且考量到他在上個賽季季後賽中依然展現出統治級的表現，若湖人隊未能提供符合其身價的待遇，雙方的合作關係是否能延續，仍有待後續談判結果。據悉，若詹姆斯選擇離開，金州勇士隊被認為是潛在的第二選擇，但受限於薪資規範，勇士隊目前僅能提供1510萬美元的中產特例合約，這對於詹姆斯而言顯然缺乏足夠的誘因。隨著自由市場大門開啟，這場關於詹姆斯的合約拉鋸戰，預計將成為今夏NBA最受矚目的焦點。