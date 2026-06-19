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▲洋蔥透露日前在國道一號看到一隻小貓，馬上繞路後下車拯救。（圖／翻攝自洋蔥IG@911_onion）

玖壹壹洋蔥在昨（18）日發文透露日前在國道一號，快下中清交流道時，看到一隻奄奄一息的垂死小貓正在爬行，讓他急繞路後停在路肩下車救援，發現小貓還活著就馬上送醫治療，好險小貓只有眼睛感染，洋蔥透露雖然妻子對貓毛過敏，但夫妻倆仍決定收編小貓，並取名為「青椒」，超暖行為直接感動4萬多名粉絲。洋蔥昨日在IG發文透露，日前開車在國道一號，準備要下中清交流道時，突然看到一隻爬行的小貓，讓他馬上下去在繞一圈上來後，看到小貓已經奄奄一息，「馬上停路肩衝下去把牠抱上車，發現牠還活著，於是就送去動物醫院檢查。」好險小貓檢查出來只有眼睛有比較嚴重的感染，「所以我們就決定收編了（只是老婆會過敏）。」透露老婆雖然對貓毛過敏，但還是決定收養照顧小貓，更是讓大家非常感動，佩服他們對小動物的愛心。洋蔥也公開了小貓的名字，「因為在中（清交）流道撿到的，所以我們把牠命名為：青椒。」洋蔥夫妻的善舉，也讓許多網友都非常感動，「好人有好報」、「你們太有愛了」、「老婆會過敏照樣收編，可以知道你們倆多有愛心了」、「這則貼文有洋蔥，呃…我是指有感人的洋蔥。」其中隊友春風跟健志還亂入說小貓要叫「國一」，直接讓大批網友歪樓笑翻。