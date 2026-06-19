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▲白鹿在《莫離》中扮豬吃老虎，被粉絲貼上「活人微瘋」標籤。（圖／Disney+提供）

31歲中國女星白鹿日前爆出和張凌赫分手後，改搭上51歲江蘇文投前董事長王洪俊，她也發表聲明表示一切都是不實指控，揚言提告。她和丞磊的新戲《莫離》正在播出中，難免受到影響，微博網友發現，白鹿在劇中的妝容造型非常簡樸，有幾個畫面粉底明顯過白，加上大紅色口紅和粉色眼影，雙眼浮腫又死白，和她在《奔跑吧》中的妝造差很大。白鹿在《莫離》中飾演被困於離山八年的葉璃，為調查母親之死下山，嫁給雙腿殘疾的定王墨修堯（丞磊 飾）。兩人從互相試探到扶持的故事。前期為了角色裝柔弱，白鹿的妝造非常清淡，死白的粉底加上粉色眼影和大紅唇，完全沒有凸顯出她的美貌。微博有不少網友看了播出後直呼，「是惹到造型師了嗎」、「不忍直視的妝造」、「白鹿這麼適合古裝的人都能弄成這樣」、「沒見過這麼老氣窮酸的王妃」。不過也有人說，這齣戲主打清新素雅，妝容本來就不能太浮誇。事實上，白鹿在內娛是出了名的招黑體質，每部戲上檔都一定有黑她的網友，就連她在綜藝節目《奔跑吧》中跟鄭愷、李晨開玩笑，都有人說她不尊重前輩，以至於最新兩期白鹿幾乎不怎麼說話，倒是范丞丞不時會調侃這件事，說一定要「尊重老人」，暗槓酸民替白鹿撐腰。白鹿先前更被傳和張凌赫分手後，改勾搭上51歲江蘇文投前董事長王洪俊，還被拍到疑似牽手的畫面，還有學歷造假、徹夜換掉編劇等爭議，但白鹿也不是省油的燈，已經透過工作室發聲明喊告。