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▲董潔在劇中飾演反派太后，和白鹿有精彩對手戲。（圖／翻攝自微博@莫離）

▲林沐然沒了《逐玉》光環打掉重練。（圖／翻攝自微博@莫離）

白鹿、丞磊主演的新劇《莫離》總播放量突破2億，主演片酬也跟著曝光，白鹿身為一番女主，片酬為2000萬元人民幣（約台幣8800萬元），男主角丞磊則是800萬元人民幣（約台幣2640萬元），因為商業價值不如白鹿，連她的一半都不到。另外，董潔在劇中飾演反派太后，片酬是500萬元人民幣（約台幣2200萬元），許多人也很期待看到董潔精彩的演技，值得一提的是，曾在《逐玉》中飾演隋元青的林沐然，此次飾演暗戀白鹿的殺手，片酬是50萬元人民幣（約台幣220萬元），跟白鹿差了40倍。白鹿在《莫離》中飾演被困於離山八年的葉璃，為調查母親之死下山，嫁給雙腿殘疾的定王墨修堯（丞磊 飾），身為一番女主，加上她自帶的高人氣，包括《臨江仙》、《唐宮奇案》等劇，都是靠她獲得廣告收益，加上白鹿還有固定的綜藝《奔跑吧》，無論是線上還是線下宣傳都非常積極配合。然而，男主角丞磊雖然之前幾部《錦月如歌》、《成何體統》聲量都不錯，但人氣就和白鹿相差一大截，片酬800萬元人民幣（約台幣2640萬元），連白鹿的一半都不到，即便如此，丞磊的戲約還是很多，因為業界認為他敬業、演技好，配合度高，宣傳時綜藝效果也十足，幾乎零包袱。除此之外，董潔飾演的反派太后郭妗，與白鹿有許多對手戲，董潔的片酬是500萬元人民幣（約台幣2200萬元），還有新生代演員林沐然，飾演愛慕白鹿的殺手，片酬是50萬元人民幣（約台幣220萬元），之前他在《逐玉》中飾演反派隋元青獲得好評，但少了爆款劇和角色的加持，人氣自然不比過往。