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效力於波士頓紅襪隊3A的台灣旅美小將鄭宗哲，在今（19）日對陣費城人隊3A的比賽中火力全開。他全場狂掃3支安打上演猛打賞，更在比賽中段敲出一發追平比數的陽春砲。這不僅是他本季的第7轟，也是他近3場比賽內的第2轟。儘管球隊最終吞下敗仗，但鄭宗哲6月份的打擊手感燙到無法擋。本場比賽鄭宗哲重回先發游擊手位置，並被排在第二棒。開賽首打席他就積極出棒敲出一壘安打，雖然後續嘗試盜壘被阻殺，但並未影響他兇猛的進攻氣勢。3 局上第二打席，他再度率先敲安攻佔壘包，可惜隊友未能延續攻勢，留下殘壘。5局上第三打席，鄭宗哲在球隊落後1分時挺身而出，他精準鎖定一顆91.9英哩（約148公里）的內角高速球，豪邁揮棒將球直接扛出右外野大牆。根據數據顯示，這發陽春砲的擊球初速高達107.1英哩（約172公里）、飛行距離379英呎。這一棒成功幫助球隊以3：3扳平比數，這也是他繼17日開轟後，僅隔一場比賽再度把球送出牆外。雖然在後續的兩個打席中，鄭宗哲分別擊出二壘滾地球與左外野飛球出局，未能繼續產出安打，紅襪3A最終也吞下敗仗。但鄭宗哲此役仍繳出5打數3安打、貢獻1分打點的亮眼表現，同時將個人的連續安打場次強勢推進到第6場。賽後他的賽季整體打擊率微幅上升至0.258，整體攻擊指數（OPS）來到 0.794。