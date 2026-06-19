我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克本賽季拿下睽違53年的NBA總冠軍，球隊助教同時也是布朗森（Jalen Brunson）父親的老布朗森（Rick Brunson）近期上節目時，透露今年尼克之所以能夠奪冠，在於球隊每一個人都能挺身而出。老布朗森近期接受SiriusXM節目《The Starting Lineup》訪問時表示，整個賽季，我們這支球隊都能彼此幫助。如果那晚不是布朗森的夜晚，那就會是唐斯（Karl-Anthony Towns）的夜晚；如果不是唐斯，就會是布朗森、阿努諾比（O.G. Anunoby）或布里吉斯（Mikal Bridges）站出來。」他認為，尼克能一路走到最後，靠的並非單一球星爆發，而是每個人都能在不同時刻補上隊友的空缺。雖然一般球迷很容易把焦點放在布朗森於總冠軍賽第四節的英雄表現，但老布朗森也提醒，尼克其他球員的貢獻同樣不能被低估。唐斯雖然出手數與得分比過去減少，卻轉型成進攻中樞，讓尼克半場進攻提升到另一個層級。阿努諾比則在季後賽打出近乎頂級側翼的影響力，不只負責鎖住對方主力得分手，也在進攻端提供高品質投射與關鍵得分。布里吉斯同樣在攻防兩端扮演重要拼圖，讓尼克的陣容更具延展性與穩定度。這支尼克最特別的地方，在於他們並非只靠一名超級球星撐起全隊，而是每個角色都能互相搭配，並在4輪季後賽中持續補位。當布朗森需要支援時，唐斯、阿努諾比、布里吉斯能輪流接手；當比賽進入關鍵時刻，尼克也始終有人能挺身而出。這樣完整且互補的團隊結構，正是他們能終結漫長冠軍荒的最大原因。