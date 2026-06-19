屏東縣政府宣告，為鼓勵民眾在考照前先接受「機車駕駛訓練」，提升交通安全觀念，即日起只要報名機車駕訓班並考取駕照，最高可領2300元補助。屏東監理站提醒，福利名額有限，採先搶先贏制。
所謂機車駕訓課程，共計約6小時，上課內容包括汽車構造、交通法規及駕駛道德等課程各2小時，課程也融入防禦駕駛觀念，用處是讓學員在正式騎車上路前，建立正確交通安全知識及風險意識，提升行車安全。
屏東監理站表示，根據交通部公路局統計分析，曾接受機車駕訓課程的學員，違規風險可降低59%，肇事風險則可降低36%。屏東監理站也呼籲，機車是許多人最常使用的交通工具，考照前透過專業訓練熟悉交通法規與防禦駕駛技巧，不僅能保護自身安全，也能降低事故發生風險，共同維護用路環境。
名額有限 先搶先贏
屏東監理站規劃凡年滿18歲的民眾，於115年12月15日前報名機車駕訓班並完成訓練、考取機車駕照，即可申請補助。其中包含交通部提供的機車駕駛訓練補助1300元，以及屏東縣政府加碼補助1000元，合計最高可領2300元。因補助名額有限，採先申請先補助方式，有需求的民眾可儘早報名。
🟡「屏東縣機車駕訓補助」方案一覽：
▪️期限：即日起至2026年12月15日止，補助採「名額有限、先搶先贏」制
▪️資格：年滿18歲（具備報考機車駕照資格），並於全台合法的機車駕訓班報名參加訓練，且順利考取機車駕照者。
▪️金額：總計最高補助2300元。金額包含交通部公路局統一補助的1300元，以及屏東縣政府限時有感加碼的1000元（其他縣市加碼金額依各地方政府公告為準）
▪️考照報考地點：
有能駕訓班：電話08-7666186、
潮州駕訓班：電話08-7800111、
東港駕訓班：電話08-8327566、
弘全駕訓班：電話08-8644108、
恆春駕訓班：電話08-8883598、
麟洛駕訓班：電話08-7239693
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屏東監理站表示，根據交通部公路局統計分析，曾接受機車駕訓課程的學員，違規風險可降低59%，肇事風險則可降低36%。屏東監理站也呼籲，機車是許多人最常使用的交通工具，考照前透過專業訓練熟悉交通法規與防禦駕駛技巧，不僅能保護自身安全，也能降低事故發生風險，共同維護用路環境。
屏東監理站規劃凡年滿18歲的民眾，於115年12月15日前報名機車駕訓班並完成訓練、考取機車駕照，即可申請補助。其中包含交通部提供的機車駕駛訓練補助1300元，以及屏東縣政府加碼補助1000元，合計最高可領2300元。因補助名額有限，採先申請先補助方式，有需求的民眾可儘早報名。
🟡「屏東縣機車駕訓補助」方案一覽：
▪️期限：即日起至2026年12月15日止，補助採「名額有限、先搶先贏」制
▪️資格：年滿18歲（具備報考機車駕照資格），並於全台合法的機車駕訓班報名參加訓練，且順利考取機車駕照者。
▪️金額：總計最高補助2300元。金額包含交通部公路局統一補助的1300元，以及屏東縣政府限時有感加碼的1000元（其他縣市加碼金額依各地方政府公告為準）
▪️考照報考地點：
有能駕訓班：電話08-7666186、
潮州駕訓班：電話08-7800111、
東港駕訓班：電話08-8327566、
弘全駕訓班：電話08-8644108、
恆春駕訓班：電話08-8883598、
麟洛駕訓班：電話08-7239693